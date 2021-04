La exnovia de Fidel Albiac llevará a los tribunales a la hija de Rocío Jurado y a Mediaset «por vulnerar el derecho a la intimidad y a la imagen».

El documental sobre la vida de Rocío Carrasco sigue dando mucho que hablar. Y sigue sacudiendo los sentimientos en muchas de quienes se han visto implicados en el relato televisivo de la hija de Rocío Jurado. Numerosas personas que formaron parte del entorno de la empresaria han reaccionado ante sus declaraciones en ‘Rocío, contar la verdad para seguir vida’. Algunos de ellos: Raquel Mosquera, Rosa Benito, Amador Mohedano o Gloria Camilla han desmentido a Rocío en su explosiva docuserie. Ahora ha sido Rocío Mestre quien se ha pronunciado sobre el vendaval mediático.

Rocío Mestre, ex novia de Fidel Albiac a finales de los años noventa y que en su día fue amiga de Rocío Carrasco, tomará acciones legales para defender su anonimato. Según publica en ‘La Razón’, Mestre tomará «acciones contra Rocío Carrasco y Mediaset por vulnerar el derecho a la intimidad y a la imagen». Son palabras que la letrada Marta Fontana, compañera de Alba Mestre, hermana de Rocío (y abogada), ha explicado al periódico.

Pero Rocío Carrasco no será la única a la que le va a caer una demanda. Mestre también llevará a los tribunales a la cadena de Paolo Vasile. Y es que en su momento, con el fin de que no se hablase de ella en la docuserie, envío un burofax a la cadena. Pero según Fontana, la empresa ha respetado su petición. «Mi hermana se ha ganado el anonimato desde hace veinte años y me encargaré de que un juez se lo reconozca”, ha explicado Alba Mestre al citado diario.

El romance entre Rocío Mestre y Fidel Albiac se hizo público en 1999. Aquel año, Mestre era amiga íntima de Rocío Carrasco. Esta se fijó enseguida en su novio. «Entablamos una amistad pura y dura. Mientras Fidel salía con Rocío no tuvimos absolutamente nada, hablábamos por teléfono o quedábamos todos por ahí. Fidel me volvía loca, pero yo era consciente de que estaba saliendo con otra mujer», ha relatado Rocío en su documental.

Rocío Mestre, hace 22 años: «Rocío y Fidel se veían a mis espaldas»

El relato de Rocío no coincide con el de Rocío Mestre. Hace 22 años, en una entrevista con la desaparecida periodista Maika Vergara, la joven contaba cómo Fidel la traicionó. «Me sentí engañada. Cuando me enteré de que Rocío y Fidel se veían a mis espaldas se rompieron en mí muchos sentimientos. La falta de sinceridad de una amiga duele, porque es una traición a la amistad«, sentenciaba.

«Un día, un periodista me contó que se iban a publicar unas fotos de Fidel y Rocío juntos. Me dijeron que cuando mi novio me dejaba en casa se marchaba a ver a mi amiga y que la visitaba en Madrid», desvelaba. La ruptura con Fidel fue dolorosa: «La traición de una amiga duele, pero más la de un novio, su falta de sinceridad, porque era el hombre con el que quería formar una familia».

Aquellas fueron una de las escasas declaraciones de Mestre a un medio de comunicación. Porque a raíz de la ruptura, y una vez que se destapó el idilio entre Rocío Carrasco y Fidel, su vida fue por otros derroteros. En la actualidad está casada, es madre de dos hijos y lleva una vida completamente alejada de la esfera pública. Por eso, dos décadas después de poner punto y final a su noviazgo con Fidel Albiac, no desea que su nombre vuelva a figurar en los titulares. Es agua pasada y lo que menos quiere ahora es que todo el mundo hable de ella.

El caso de Rocío Mestre no es el único. Hace una semana, Nuria Bermúdez tomaba acciones legales contra Rocío Carrasco. A través de la abogada Teresa Bueyes, la que fuera ex de Antonio David Flores asegura que es «absolutamente falso» lo que dice la hija de ‘la más grande’ en su docuserie.

Nuria Bermúdez también tomará acciones legales contra Rocío Carrasco

«Doña Nuria Bermúdez no conoce, ni ha tratado jamás con la Sra. Carrasco, ni personal ni telefónicamente. Dichas acusaciones atentan contra el derecho de honor de mi representada por lo que emprenderé las acciones legales necesarias contra Rocío Carrasco para la salvaguarda de los derechos de mi patrocinada», sentencia el comunicado enviado por Nuria Bermúdez.