Los últimos meses han sido una auténtica montaña rosa de emociones para Olga Moreno. La flamante ganadora de la última edición de ‘Supervivientes’ ha estado en el ojo del huracán por la sonada docu-serie protagonizada por Rocío Carrasco. Una emisión que coincidió en el tiempo con su primera gran aventura televisiva en el reality más extremo de Mediaset. A su vuelta de Honduras, la sevillana decidió contestar a la hija de Rocío Jurado en ‘Ahora Olga’. Pero… ¿tiene pensado volver a la televisión?, ¿sus planes pasan por ser colaboradora de algún programa? Rocío Flores se ha pronunciado al respecto.

«No tiene intenciones de volver a la televisión», ha afirmado de forma tajante la joven cuando le han preguntado en ‘El programa de Ana Rosa’. Unas declaraciones con las que niega que los planes profesionales de la empresaria pasen por trabajar en un plató. Mucho se ha especulado sobre la posibilidad de que haya podido barajar distintas e importantes ofertas. El pasado mes de julio ofreció su última entrevista en televisión y desde entonces se ha mantenido en un discreto segundo plano intentando no entrar en polémicas. Durante este tiempo también se ha refugiado en su familia recuperando el tiempo perdido.

De su paso por los Cayos Cochinos, la mujer de Antonio David Flores fraguó una buena amistad con Marta López. En los últimos días se ha rumoreado con que la relación entre ambas podría estar atravesando un altibajo. Rocío Flores también se ha manifestado sobre este tema, desmintiendo que la mujer de su padre haya criticado a la colaboradora: «Si hubiese unas declaraciones de Olga poniendo verde a Marta, las hubieran puesto. Se han demostrado mutuamente lo amigas que son. Siguen siendo amigas». Explicaba que la conexión entre ambas era «muy fuerte».

Apartada de los focos

Ha sido un verano tranquilo para Olga Moreno en el que ha intentado evitar por completo todas las polémicas. Tras ponerse al tanto de lo ocurrido durante su estancia en los Cayos Cochinos, la mujer de Antonio David Flores ofreció una primera y única entrevista sobre el tema. A principios de este mes de septiembre publicaba una profunda reflexión con la que dejaba clara su postura en medio de la vorágine mediática: «No hay necesidad de convencer a nadie de absolutamente nada porque no importa cuánto lo intentes, hay gente que nunca va a comprender tu historia, por todo lo que has pasado, todo ese esfuerzo que haces para no rendirte. Si ellos hablan sin saber, tú solo sonríe». Unas significativas palabras publicadas poco después de que Antonio David regresase a los juzgados. Esta vez con motivo de la batalla legal que ha iniciado contra ‘La Fábrica de la tele’, productora de la que fue despedido de forma fulminante tras las declaraciones de Rocío Carrasco.