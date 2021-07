Rocío Flores se ha quemado el rostro y el busto por culpa de un desliz y es que tiene demasiadas cosas en mente y más de cara al miércoles, su peor día, ante el temor de encontrarse con su madre de manera fortuita cuando acude a trabajar a Telecinco

Rocío Carrasco y Rocío Flores no pueden verse. No solo es un deseo, sino un hecho impuesto a todos los trabajadores de la cadena de Mediaset, que deben hacer lo imposible para que madre e hija no crucen miradas por los pasillos en un día clave. El miércoles es el día más delicado para ambas y es que Rocío Carrasco acude a las instalaciones en calidad de nuevo miembro del equipo de ‘Sálvame’, en su labor como nueva defensora de la audiencia en la sección ‘Hable con ella’, mientras que Rocío Flores se persona en el mismo edificio para continuar con su labor como colaboradora en el plató de ‘Supervivientes’, donde defiende como bien puede a Olga Moreno, la concursante más díscola de esta edición al encontrarse con la antipatía del resto de sus compañeros. No es una tarea fácil y quizá tantas preocupaciones en la mente de la joven le hayan hecho relajarse en algo tan rutinario como ponerse crema al tomar el sol, lo cual ha tenido fatales consecuencias para su blanca piel.

Rocío Flores se ha quemado la piel del rostro y el busto cuando trataba de tostar su cuerpo al sol en plena ola de calor en la Península. Quizá se deba a un mero despiste a la hora de realizar un rutinario proceso que debería tener ya interiorizado y es que desde hace años los expertos alertan del peligro de exponerse al justiciero sol sin precauciones, lo cual no solo puede provocar quemadoras de diversa consideración, en su caso parece que de carácter leve, sino también otras futuribles consecuencias de mayor preocupación. Es posible que Rocío Flores tenga en mente tantas preocupaciones y cuestiones a tener en cuenta en un día tan decisivo como es el miércoles de cada semana del próximo mes, que no haya caído en la cuenta en algo tan simple como en la necesidad de proteger su piel con la correspondiente crema con protección solar. Un desliz que le ha pasado factura, como así ha mostrado ella misma en sus redes sociales en la tarde noche de este martes.

Ahora, los trabajadores de Mediaset tendrán que esforzarse no solo por mediar para que Rocío Carrasco y Rocío Flores no se vean las caras cuando la primera salga de ‘Sálvame’ en torno a las 21 horas de la tarde, ante la inminente llegada de su hija a las instalaciones. La joven debe estar presente en el edificio al menos una hora u hora y media antes de que dé comienzo la gala de ‘Supervivientes’, para pasar por maquillaje y peluquería. Y aquí es donde obligará a los profesionales de la cadena a esforzarse de nuevo, porque las expertas maquilladoras de Mediaset deberán tratar buscar remedio al enrojecido rostro de Rocío Flores para que el público no se percate del desliz que ha tenido al exponerse al justiciero sol que abrasaba en plena ola de calor. Seguramente que el proceso será un éxito y todos veamos a la joven perfectamente maquillada. Todos menos su madre, que evitará por todos los medios una semana más encontrarse con su hija de manera fortuita y, como ella reconoce, tampoco lo hará encendiendo el televisor para no revivir viejos fantasmas del pasado.