Rocío Flores regresa a la televisión para comentar la nueva edición de ‘Supervivientes’, donde está participando Olga Moreno

Rocío Flores ha sido fichada por Ana Rosa Quintana para comentar en la sección de ‘El club social’ de su programa, ‘El programa de AR’, la nueva edición de ‘Supervivientes‘. La hija de Rocío Carrasco, que apoya firmemente a Olga Moreno, ha regresado a la televisión en un momento muy delicado para ella. Prueba de ello era su nerviosismo y su emoción a la hora de enfrentarse de nuevo a los focos de la tele. Aún así, tanto sus compañeros de profesión como la propia Ana Rosa Quintana le han protegido y le han hecho mucho más fácil su primera intervención en el programa.

El silencio de Rocío Flores en su regreso a la televisión

Como era de esperar, no ha hecho ninguna declaración referente al documental de su madre, Rocío Carrasco, en el que está dando muchos detalles y duros testimonio sobre su padre, Antonio David Flores. Rocío Flores no ha hablado sobre este tema y tan solo ha comentado el primer programa de ‘Supervivientes’, además de recordar cómo fue su experiencia en la edición anterior. «Anoche tengo que decir que se me removió todo absolutamente. Siempre he dicho que ‘Supervivientes’ me ha ayudado sobre todo en el crecimiento personal de manera brutal. Yo estoy muy agradecida a ello y yo volvería a ir», ha asegurado.

Rocío Flores no ha podido evitar emocionarse al ver a Olga Moreno en Honduras, completamente hundida al recordar tanto a los «niños» como a su marido. Antes de marcharse a los Cayos Cochinos, Rocío le aconsejó que dejara en España todo. «Yo tenía claro que tenía que dejar mi vida fuera y disfrutar la experiencia, que es lo único que le recomendé a ella. Espero y confío, y de verdad de corazón, que lo haga. Se lo he dicho claramente, «olvídate de lo de fuera«», ha asegurado.

La joven se emociona mucho al ver a Olga Moreno romper a llorar por ellos

A pesar de esto, este jueves vimos a Olga Moreno muy emocionada al saltar del helicóptero y recordar a su familia: «También es normal que sobre todo al principio se acuerde más de nosotros. Olvidarse no se va a olvidar porque ella cuando se fue, se fue bastante baja de ánimos… pero por esa parte la he visto mucho más fuerte. Y eso es lo que quiero… que se cargue de fuerza», cuenta Rocío Flores.

La joven ha asegurado que vio la gala entera: «Sí entera. Hombre para empezar el barco es bastante difícil y sorprende y creo que va a ser bastante complicado», cuenta haciendo referencia a las nuevas situaciones del programa. Los colaboradores han querido saber que ha significado para su hermano, David Flores, ver a Olga en ‘Supervivientes’. Rocío, sin querer entrar en muchos detalles, ha asegurado que «a ver lo que te puedo decir es que yo he estado en Madrid y ellos allí, estaban ilusionado de verla saltar en el helicóptero«.

Rocío Flores ha querido también agradecer la oportunidad que le han dado en ‘El programa de AR’ de sentarse como colaboradora. «Es un reto que espero superar«, dice. Y añade que «quiero agradeceros la oportunidad que me habéis dado».

La hija de Rociíto se ha relajado una vez que han comenzado a hablar de otros concursantes

A pesar que durante la emisión de los vídeos de Olga Moreno se ha mostrado muy nerviosa y emocionada, al borde de las lágrimas, al cambiar de personajes se ha notado un gran cambio de actitud. Rocío Flores se ha relajado cuando ha tocado hablar de Tom Brusse y Melyssa Pinto. Hay que recordar que Rocío Flores ha sido contratada por el programa para hablar sobre ‘Supervivientes’ y que aunque ella apoya firmemente a Olga Moreno, también hablará de diferentes temas relacionados con el resto de concursantes.

Rocío Flores también ha contado detalles de su experiencia y de cómo ella hubiera elegido en el juego de recompensa. Ha asegurado que aunque «lo han hecho muy bien», ella también «hubiera elegido esterillas». En esta segunda parte, como hemos dicho anteriormente, la hemos visto sonreír y mucho más relajada que al comienzo del programa.

La hija de Antonio David Flores también ha bromeado incluso de su aspecto físico. Ha contado que perdió hasta 20 kilos tras su concurso, y ha asegurado que «Te recomiendan que comas bastante porque luego ahí vas a necesitar reservas. Yo en mi caso comí normal porque ya tenía reservas de por sí», ha dicho con humor.