Rocío Flores ha escuchado atentamente las palabras de Marta Riesco sobre que está enamorada de su padre, Antonio David Flores. No ha dudado en dedicarle a la reportera unas palabras, dejando claro que la respeta y que entiende que ella no es resposable de todo lo que está ocurriendo: «Respeto a Marta como profesional, siempre le he estado muy agradecida, porque fue de las pocas personas en el medio, que dio la cara por mí. Me ayudó mucho a saber gestionar todo esto. Ella lo sabe, no es una cosa nueva», ha empezado diciendo la joven tras escucharla.

La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco recibió el apoyo de la periodista cuando fue contratada por ‘El programa de Ana Rosa’ y eso lo reconoce ahora Rocío: «Estaré eternamente agradecida a ella por esa parte. Somos compañeras, sí que es verdad que tenemos una amistad. Ella me respeta los tiempos que considere marcarme y yo la respeto a ella», declara. Esto parece indicar que una vez que lo asimile, podrán volver a presumir de relación de amistad.

Rocío Flores solo quiere que todo el mundo sea feliz: «Respeto que ella busque su felicidad, respeto que mi padre busque su felicidad. No tengo nada en contra de ti y te respeto. Mi opinión personal me la guardo. No tengo nada en contra de ti, te respeto. No es que me haga gracia, pero no quiero meterme en la vida de él ni de ella. No quiero cruzar esa línea», termina diciendo tajante.

Rocío Flores le ha pedido que respete sus tiempos para asimilar todo

Marta Riesco también tenía algo que decir de Rocío Flores: «Se están diciendo cosas como que somos amigas íntimas, íntimas, íntimas… No, somos amigas, lo considero así, hablo por mí, que Rocío diga lo que quiera… A mí ella me conmovió desde el minuto uno que llegó aquí. Hemos tenido una relación que entre nosotras queda. Te brindo mi mano, sabes que lo que necesites, aquí estoy. No considero que haya hecho algo que esté mal. Estoy conmovida por lo que ha pasado y respeto el dolor de todos, pero no es mi tema», reconoce.

Marta Riesco confiesa que está enamorada de Antonio David Flores

Marta Riesco, una de las mujeres del momento, ha reaparecido en ‘El programa de Ana Rosa’ este jueves. Lo ha hecho tras reconocer que ha comenzado una relación con Antonio David Flores y tras admitir que está enamorada del malagueño. Visiblemente nerviosa por la curiosidad que despierta su romance, la periodista ha hablado por primera vez en un plató sobre su historia de amor. Eso sí, dejando claro que quiere seguir centrada en su trabajo, tal y como ha hecho hasta ahora. «Respeto el dolor de todas las partes, aunque yo no tengo nada que ver en eso. El corazón manda y por eso estoy aquí. No quiero tener miedo», ha comenzado diciendo. «Estoy enamorada y no voy a contestar a nada más», ha añadido sin dar fechas ni más detalles al respecto. Tan solo ha puntualizado que lo suyo comenzó tras la ruptura de Antonio David y Olga: «Cuando yo comienzo él ya no estaba con Olga (…) Soy una mujer que quiero que me defina mi trabajo, no con quien estoy. Sé que es complicado. Estoy conmovida. Estoy bien y estoy feliz. Gracias a mi padre, a mi hermano, a mi madre, por no juzgarme».