Según ha podido saber SEMANA en exclusiva, Rocío Flores sufrió un ataque de ansiedad poco antes de colaborar en ‘El programa de Ana Rosa’.

El último episodio de Rocío Carrasco volvió a ser desgarrador. En él, la hija de Rocío Jurado reveló con detalle la paliza que supuestamente su hija le asestó en el año 2012, un fatídico 27 de julio en el que todo se rompió entre ellas. Solo dos días después Rocío Flores volvió al plató de ‘El programa de Ana Rosa’, espacio al que una semana acudió como colaboradora. Pidió públicamente que al menos su madre llamara a su hermano y la dejara a ella de lado, un duro llamamiento en el que una vez más se mostró muy vulnerable. La situación actual, así como estar en el punto de mira la está desbordando y así lo refleja la información que maneja SEMANA. Esta revista ha podido saber en exclusiva que la hija de Antonio David Flores y Rocíito sufrió un ataque de ansiedad poco antes de estar en directo, sin embargo, hizo de tripas corazón y quiso estar en su puesto de trabajo.

Los espectadores no se imaginaban lo que sucedió tras las cámaras cuando ya Rocío Flores estaba en los estudios de Telecinco, no obstante, en nuestro último número podrás saber todo lo que sucedió cuando nadie estaba grabando. No es lo único que te contamos en el interior de nuestra revista y es que sabemos también cuál fue la reacción de su jefa, Ana Rosa, cuando vio el estado de nervios de Rocío Flores justo en el día en el que debía sentarse en el club social.

A la joven de 25 años le cuesta conciliar el sueño desde hace semanas y cada miércoles debe hacer frente a cómo España entera es testigo de la verdad de Rocío Carrasco, una versión con la que ella no comparte muchos detalles. Durante los últimos días se ha revelado que la influencer ya ha mantenido conversaciones para contar su relato en televisión y para ello se ha reunido con la productora de programa de Ana Rosa Quintana, siendo su única intención abrirse para que a ella también se la escuche. Todavía se desconoce cuál será su decisión, pero todo apunta a que muy pronto la audiencia escuchará en qué no está de acuerdo de lo hasta ahora contado por su progenitora.

Rocío Flores continúa con su rutina laboral, aunque eso no evita estar cansada de todos los problemas que la docuserie 'Rocío. Contar la verdad para seguir viva' está trayendo a su vida. No solo se ha despedido a Antonio David como colaborador de 'Sálvame' y otros formatos de la cadena, sino que ellos también han acaparado la atención e incluso recibido feroces críticas por lo desvelado por Rocío Carrasco.