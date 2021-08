La hija de Rocío Carrasco y Antonio David ha compartido una fatal noticia. Un ‘hater’ la acosa con mensajes intimidatorios: «Quiero verte muerta».

Este lunes, Rocío Flores se ha topado con una muy desagradable sorpresa en sus redes sociales. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores ha visto un varios mensajes de un usuario de las redes que la han dejado «sin palabras». Se trata de una persona cuya identidad no ha querido desvelar, pero que le ha mandado amenazas de muerte a través del chat de Instagram.

Decidida a denunciar tan grave hecho, la joven ha compartido en su perfil las capturas de pantalla que dan testimonio de los gravísimos intentos de intimidación que ha recibido. Quien le escribe desde el otro lado del móvil le dedica insultos como «puta zorra mala» y la intimida con un «Quiero verte muerta» ante el cual no se ha quedado quieta.

Rocío Flores pone alerta en las redes tras recibir insultos y amenazas

No es la primera vez que un rostro conocido es amenazado de muerte en las redes sociales. Tristemente es un hecho cada vez más frecuente. Y en esta ocasión le ha tocado vivirlo en primera persona a Rocío. A sus 24 años le ha tocado enfrentarse a la cara más amarga de la fama: aquella en la que una mente perversa ataca con un desagradable aviso y anuncia que algo terrible le va a suceder.

En estos casos, las fuerzas de seguridad aconsejan dar aviso inmediato a las fuerzas del orden locales, así como bloquear y reportar a la persona que amenaza rápidamente. Es lo primero que ha hecho Rocío: compartir los mensajes para poner en alerta a sus seguidores y, de manera especial, a su perseguidor.

Este nuevo disgusto que recibe Rocío Flores enturbia por completo el dulce momento que ha vivido en los últimos días tras el regreso a España de Olga Moreno, que se ha alzado como ganadora de ‘Supervivientes 2021’ tras casi cuatro meses de concurso en las costas de Honduras.

En el último post de Rocío, publicado hace cuatro días, esta habla a corazón abierto con sus admiradores. Y en un sincero mensaje desvelaba cómo «necesitaba volver a la vida normal , tener paz y desconectar un poco». Y que es la emisión del documental de su madre la ha sometido a una presión mediática que la ha puesto al límite en muchas ocasiones.

Lo ha pasado muy mal y así lo ha reflejado en sus redes. «He aprendido mucho estos 4 meses, ha sido muy muy duro pero a la vez he conocido gente maravillosa que me ha ayudado mucho. Solo quería daros las gracias porque a pesar de todo lo malo también he recibido mucho apoyo y muchas muestras de cariño y os estaré siempre agradecida». Seguro que ante esta inesperada situación volverá a agradecer el apoyo de sus fans, quienes, además de su familia, son su principal sostén para salir airosa de las adversidades.