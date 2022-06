Este lunes, Rocío Flores y Gloria Camila se han sentado en el plató de ‘Ya son las ocho’ para hablar de manera clara sobre los desencuentros con Ana María Aldón, en el ojo del huracán desde la explosiva llamada de José Ortega Cano reclamando a su mujer y a su hija que lo dejen en paz. La primera en hablar ha sido la hermana de Rocío Carrasco. «Yo no he pedido nada a nadie, «, ha soltado, dejando que no tiene nada que ver con problemas de pareja. De inmediato, su sobrina ha roto una lanza para defenderla: «No tienes por qué justificarte ante nada. Es tu padre y si quieres tener una conversación con tu padre la tienes. Y nadie tiene que decirte absolutamente nada».

«Yo la conozco, sé los sentimientos que tiene y las cosas que le duelen. Y me duele ver ahora cómo está. Y ver a José cómo está me duele también», ha lamentado Rocío Flores. «Por lo que yo sé todo está bien», ha apuntado Gloria Camila. Y ha insistido que lo que se ha dicho sobre Ana María Aldón no es cierto: «Ahí nadie manda más que nadie. Es una casa familiar en la que todo el mundo hace y deshace lo que le da la gana. Es increíble lo que se está llegando a especular».

Rocío Flores, contra Terelu: «Me parece brutal el comentario que ha hecho Terelu Campos en el programa ‘Viva la vida’

Rocío Flores, en un tono mucho más guerrero que Gloria Camila, volvía a la carga, esta vez contra una compañera de cadena… e íntima amiga de su madre: «Me parece brutal el comentario que ha hecho Terelu Campos en el programa ‘Viva la vida’. Me parece un tema muy serio y me parece meterse en un terreno un poquito pantanoso».

Gloria Camila seguía hablando de Ana María Aldón, haciendo especial hincapié en que no está tan mal como se dice: «Hablan de ella como si Ana estuviese cohibida y con un maltrato psicológico increíble. Y para nada es así. Ella no está cohibida por nadie. No sé qué le habrán contado, qué información tendrá. No sé cuál es la situación. No sé si Ana está bien… Luego decís que Ana estuvo en el Rocío el domingo. Yo no la vi. Pero al Rocío una no se va a desconectar». Incluso ha dado detalles de cómo se produjo la llamada en directo de su padre a ‘Ya son las ocho’: «Por lo que tengo entendido la llamada se produce cuando ella está en casa. O yo estoy muy perdida o no se me cuenta».

Por último, Gloria Camila se ha pronunciado sobre el encuentro televisivo entre su tío abuelo, Amador Mohedano, y Rosa Benito: «Me ha gustado verlos. Están recordando sus vivencias. Es una historia bonita y tenéis una conversación pendiente. La Tita se hace la durilla».