Rocío Flores ha reaparecido días después de que SEMANA publicara en exclusiva que ella y Manuel Bedmar habían roto tras seis años juntos. Esta revista pudo saber que el motivo no era otro que el desgaste, de hecho, se dejaron de seguir en redes sociales. Solo días más tarde fueron vistos por las calles de Málaga, donde se mostraron cómplices y donde no dieron ninguna declaración acerca de lo sucedido. Ahora la hija de Antonio David Flores ha reaparecido en ‘El programa de Ana Rosa’, donde ha sido preguntada por este asunto que tanta cola ha traído los últimos días. «Estoy que no es poco», ha dicho al comienzo del club social. A lo que Joaquín Prat le preguntaba «¿Junta o separada?», cuestión que sorteaba como podía: «Si me preguntas cómo estoy personalmente te digo que estoy».

Los rumores de infidelidad sobrevuelan sobre los protagonistas, de hecho, esta semana aparecía una joven que acusaba a Manuel de ser desleal, sin embargo, Rocío no quería meterse en esta guerra. Ni ha confirmado ni ha desmentido si han retomado su relación y ha preferido mostrarse ambigua. «Manuel es una persona anónima y no forma parte del medio, no he cruzado el límite de comercializar con mi relación. No voy a cruzar ese límite ahora y no voy a dar explicaciones sobre mi privacidad y así me voy a seguir manteniendo», ha dicho muy tajante.

Joaquín Prat, lejos de conformarse, intentaba que la tertuliana al menos confirmara si estaban juntos, pero ella se negaba a hacerlo. «Sigo haciendo mi vida normal. El paseo (con Manuel) se podría producir este fin de semana», respondía cuando el presentador le preguntaba si nuevamente le veríamos junto a Manuel paseando sonriente por las calles de si ciudad. «No voy a entrar ni a confirmar ni a desmentir», repetía. Solo ha comentado que hasta donde ella sabe el que ha sido su pareja no irá a ‘Supervivientes’ como concursante la próxima edición. «Él no quiere entrar y hasta donde yo sé quiere seguir así», ha dicho la joven.

Aunque la colaboradora comenzó el 2022 con deseos y optimismo, en muy poco tiempo ha visto cómo su vida volvía a dar un vuelco. Semanas después de confirmarse la nueva relación de Antonio David Flores y Marta Riesco, ahora es Rocío Flores la que está en primera línea mediática. Fue hace muy poco cuando confesó «haber tocado fondo», lo que nadie imaginaba era que entonces ya estaba atravesando una crisis sentimental con su pareja.

Otro de los asuntos que han provocado que la familia Flores vuelva a estar en el centro de todas las miradas es el hecho de que Antonio David haya dejado definitivamente la casa que compartía con Olga Moreno. El malagueño se ha instalado ahora en casa de su actual pareja, Marta Riesco, con la que, a pesar de su ruptura, ha retomado su relación. Precisamente sobre este tema Rocío Flores ha sido muy reticente a hablar, ya que tiene una excelente relación con Olga Moreno y no quiere que eso cambie. «Cada uno tenemos derecho a seguir con nuestra vida. Ahora ya sé donde se aloja, después de todo yo también he hablado con él. No me sorprende», ha finalizado.

Por último, Rocío Flores ha contado el motivo por el que no fue al 26 cumpleaños de Gloria Camila, celebración a la que no asistió para sorpresa de todos. «Me fui a Marruecos a hacer un viaje con Olga porque necesitaba un respiro. Solo las dos. El aire me duró cuatro horas porque salieron todas estas noticias. Este es el motivo por el que no fui a su cumpleaños y ella lo sabía», ha asegurado. «Quiero a Gloria con locura», ha comentado.

