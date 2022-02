Después de que Rocío Carrasco enviara cajas con recuerdos de Rocío Jurado a José Ortega Cano, parecía que entre ella y Gloria Camila se había tendido un puente. No ha sido así. Las declaraciones de la madrileña en referencia a sus hermanos no le han gustado nada a la joven. Esta ha explicado que no descarta volver a enfrentarse a su hermana en los tribunales si fuera necesario.