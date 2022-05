El pasado viernes 29 de abril, Marta Riesco da un bombazo informativo: «Rocío Carrasco me llamó para ofrecerme un trabajo profesional». Desde entonces, mucho se ha hablado de esa posible llamada. La reportera se ha pronunciado en diferentes ocasiones, el director de la revista que habría realizado la llamada o incluso terceras personas a favor de unos o de otros. Ahora, es el turno de Rocío Carrasco, que este martes ha acudido al restaurante donde tuvieron lugar los hechos acompañada de Jorge Javier Vázquez. Este lunes, el presentador cargaba contra Riesco y la desmentía. Incluso salía del plató y amenazaba con dejar su puesto de trabajo si le seguían dando voz a la reportera.

Rocío Carrasco cuenta su versión de los hechos sobre la supuesta llamada con Marta

Como hemos dicho anteriormente, Rocío Carrasco y Jorge Javier Vázquez se han trasladado hasta el restaurante donde se produjo la llamada entre Luis Pliego y Marta Riesco. Una llamada en la que presuntamente la colaboradora de ‘El programa de AR’ habló en altavoz con Rocío Carrasco. Sin embargo, la hija de Rocío Jurado asegura que ella no intercambió ni una palabra con al reportera. Además, asegura que se le vuelve a hacer violencia vicaria y señala a Antonio David Flores como el culpable de todo lo que está ocurriendo.

«De las últimas veces que estuve en ‘Sálvame’ dije que el ser no se había ido de Telecinco. Dije que estaba en Telecinco más presente que nunca y que el maltrato que el ser ejerce sobre mí no cesa. No cesa. Porque tiene quien lo ejerce por él», dice refiriéndose a la actual pareja del ex colaborador. «Y diciendo que a ella se le estaba poniendo una pistola en la cabeza para que ella demostrara que tenía una grabación. No bonita, a ti nadie de está poniendo una pistola en la cabeza pero te tendrían que poner un candado en la boca para que no mientas. Simplemente para eso. No para que no hables sino para que no mientas», ha continuado diciendo.

‘Sálvame’ muestra las cámaras de seguridad del restaurante donde se produjo la famosa llamada

«Eres mentirosa. Muy mentirosa. Mucho», ha seguido haciendo hincapié Rociíto, quien tiene las imágenes de las cámaras de seguridad del restaurante que demostrarían que ella no habló con Riesco. Mientras que la reportera asegura que tenía un as bajo la manga, la hija de Rocío Jurado las muestra esta tarde en ‘Sálvame’. «Llevo 20 años defendiéndome de mentiras como estas. Afortunadamente hoy mi salud mental está mejor», continúa explicando la empresaria en su defensa.

Rocío Carrasco también ha hablado de las apariciones de Marta Riesco en televisión: «Luego se permite el lujo de salir llorando. Escúchame, no llores tanto, que la que he llorado en su casa he sido yo mientras tú nombrabas a mis hijos», decía visiblemente Rociíto.

Te interesará saber...