Rocío Carrasco ha desvelado qué sintió cuando vio a su hija, Rocío Flores, llorando sin cesar en televisión al no saber cómo estaba su madre.

Rocío Flores se desmoronó cuando supo durante su estancia en ‘Supervivientes’ la crisis sanitaria que estaba teniendo lugar en nuestro país. Ella y el resto de participantes se encontraban a miles de kilómetros, por lo que se angustiaron al no saber si los suyos estaban bien. En especial, la joven que no dejó de repetir que deseaba saber cómo estaba su madre, Rocío Carrasco. «Me parece injusto que no haya sido capaz de mandarme un mensaje. Llevo 7 años sin saber nada de mi madre. Me entran ganas de coger e irme. Solo quiero saber que está bien, lo demás me sobra. Creo que me lo merezco», dijo mientras no dejaba de llorar. Su llanto era desconsolado, unas imágenes que el equipo de ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’ le ha puesto a Rocío Carrasco para que revele qué sintió cuando la vio.

Sin poder mirar a la pantalla, Rocíito se mantiene en silencio y no dice qué sentimientos le produce ver a su hija completamente rota. Tras varios minutos, finalmente le preguntan el verdadero motivo: «No me hace bien verlo porque sé que no es real, muy a mi pesar. Lo digo porque no es real esa reacción, de repente cuando está aquí los 7 años su madre es Olga y ¿de repente su madre soy yo? Llevaba 7 años sin saber nada de ella, 7 años en los que no ha tenido ningún tipo de preocupación sabiendo cómo estaba y todo lo que había pasado», dice Rocío Carrasco. Al no creerla, no dio ningún paso ni se puso en contacto con ella para comunicarla qué tal se encontraba en pleno estado de alarma.

La última vez que se vieron fue el 27 de julio de 2012, fecha en la que Rocío agredió a su madre. Desde aquel momento no han vuelto a cruzarse, tampoco a hablar, siendo el 3 de diciembre de 2020 cuando Rocío Flores se puso en contacto con su madre para hablar. Aunque es una incógnita lo que verdaderamente quería decirle a su progenitora, Rocío Carrasco tiene el pálpito que no era para nada bueno. «No le cogí el teléfono porque esa llamada se produce muy pocos días después de que a la mujer de su padre le llegara la denuncia por revelación de secretos», comenta la hija de ‘La más grande’. Se producía solo dos días después de la denuncia, por lo que todo hacía pensar que la llamaba para pedirle explicaciones.

Al ella no estar en su mejor momento, no se planteó en ningún momento responder a la llamada y siguió con su vida como hasta entonces había hecho. Ahora tampoco se siente preparada y así lo ha desvelado en televisión. Rocíito por consejo de su equipo médico no mantendrá un encuentro en privado con su hija, ya que cree que ni ella ni Rocío Flores están listas para hablar y acercar posturas.