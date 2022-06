Rocío Carrasco el día 1 de julio verá uno de sus sueños hecho realidad. El museo de su madre, por fin, abre sus puertas tras un camino repleto de espinas y es que llegar al final no ha sido fácil. Está ilusionada y no quiere esconderlo, eso sí, tiene algo claro: quién sí y quién no está invitado a entrar. «Mi familia mediática no está invitada al museo», ha dicho la hija de Rocío Jurado, declaraciones exclusivas que podrás leer en SEMANA a partir de este miércoles. No es lo único que podrás leer en el interior de nuestra revista, pues Rocío también se ha pronunciado acerca del canon que ella y el alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, han fijado para ella anualmente por la apertura del museo: 30.000 euros. Estas palabras exclusivas se suman a otras sobre su docuserie, ‘En el nombre de Rocío’, la cual se estrena este viernes 17 de junio tras mucho tiempo de espera.

En SEMANA, te mostramos cómo Rocío Carrasco habla alto y claro sobre la inauguración del museo de Chipiona, un proyecto que toda la familia ha deseado que viera la luz. La relación con el resto de familiares, entre los que destaca Ortega Cano y los hermanos de su madre es inexistente, por lo que pocos esperan que estuvieran planeando acudir a esta cita. Si tenían alguna duda sobre si se le abrirían las puertas del museo de Chipiona ya ha quedado claro por boca de Rociito que no serán bien recibidos. Ella no duda ni un instante al responder a esta pregunta, tal y como te mostramos en nuestro medio, declaraciones que solo podrás leer si corres a tu kiosco o descargando la versión online AQUÍ.

Aún hay muchas incógnitas sobre la mesa sobre el primer día en el que el museo comience, aunque Rocío Carrasco ha asegurado que será «una inauguración como Dios manda». «Tendrá el día que se merece», ha dicho la hija de La más grande, aunque serán pocos los familiares que se espera que asistan ese día. De momento, la única confirmada es ella, pero ¿qué sorpresas nos esperan para entonces? Quien se ha llevado la primera ha sido ella al conocer que finalmente no tendrá cafetería, dando igual que ya esté hecha y lista para que alguien la regente. No han encontrado a nadie para que se haga cargo de ella: «Se abrió el plazo de licitación para la cafetería (…) Tras constituir la mesa de contratación y todos los requisitos y lo que tiene que tener la cafetería-restaurante en la nave destinada al centro de interpretación, al final no se ha presentado nadie«.

Además de esta exclusiva, en SEMANA te mostramos las declaraciones del entorno de Paz Padilla, que nos cuenta que está «feliz y contenta» tras volver a Mediaset, de donde fue despedida el pasado mes de enero. La humorista ha vuelto seis meses después de su último día en ‘Sálvame’ y lo ha hecho en las mismas condiciones a su último contrato con el grupo de comunicación. ¿Te lo vas a perder? Estas noticias que prometen hacer ruido en la crónica social y otras entrevistas exclusivas como a Bigote Arrocet o Nena Daconte son solo algunas de las información que podrás leer en nuestras páginas.