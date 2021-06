La hija de Rocío Jurado ha querido verbalizar el nombre de Antonio David Flores para señalarlo como el único responsable del peor momento de su vida.

Rocío Carrasco ha conseguido verbalizar el nombre de Antonio David Flores en la última hora de la entrevista que ha ofrecido este miércoles en ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. Lo ha hecho para dejar claro que es el único responsable de todos los momentos duros que ha vivido a lo largo de su vida, así como del episodio tan desagradable cuando intentó suicidarse.

«He visto el cebo. La defensa del ser siempre se acoge en sus escritos que mi estado emocional es debido a otra serie de problemas, no dice que el ser no tiene nada que ver. Que tiene que ver con otros motivos, porque no tengo trabajo, porque no tengo dinero… quiero dejar claro que la única persona que es responsable de mi estado personal se llama Antonio David Flores Carrasco, no hay nadie más. Es solo únicamente responsabilidad de este ser. Si hubiera ocurrido esto, la historia se hubiera contado de otra manera», ha declarado rotunda la hija de Rocío Jurado.

Es la primera vez que se ha atrevido a verbalizar el nombre del ex Guardia Civil. Unas horas antes, Rocío Carrasco explicaba el motivo que le lleva a llamar a Antonio David Flores como «el ser». «Me provoca miedo, me provoca dolor y muchas cosas malas. Demasiado malas como para nombrarlo y como para pensar», decía. «En todo este tiempo me ha servido para soltar lastre y para ir vaciando esa mochila y esa mente que no paraba de dar vueltas, de autoflagelarse y de no tener miedo. Esto no es una cosa de la noche a la mañana. Esto es un proceso largo y estoy en ello».

Señala a Antonio David Flores como el único responsable

El día de la grabación del capítulo en el que Rocío Carrasco desvelaba su intento de suicidio con la ingesta de unos medicamentos el 5 de agosto de 2019, se oían una perros ladrando. Esto emocionó mucho a la hija de Rocío Jurado, pero hasta ahora no se ha conocido el motivo de esta emoción. «Cuando sucedió lo del 5 de agosto (se refiere el intento de suicidio), que yo digo que es Fidel el que me encuentra, él va al dormitorio porque los perros están ladrando de una forma peculiar», explica Rocío.

Y es que los cuatro perros que Rocío y Fidel tienen en casa avisaron al empresario sevillano cuando esta intentó quitarse la vida el 5 de agosto 2019. «Creo que es así, porque yo no lo vi. Así me lo han contado. Si no hubieran ladrado los perros, le hubiese hecho la putada más fuerte a la gente que me quiere. Los medios de comunicación no sé qué hubieran contado, pero nada real y nada bueno. La realidad no se hubiese llegado a contar. Aquí solo hay una bestia negra», dice rotunda.