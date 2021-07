La emisión de la docuserie de Rocío Carrasco ha provocado un cambio radical en Mediaset, sobre todo tras la contratación de esta en ‘Sálvame’, programa del que fue despedido su exmarido, Antonio David Flores.

‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ y el anuncio de la segunda temporada para el próximo mes de septiembre ha supuesto un cambio radical no solo en la vida de Rocío Carrasco. Estos formatos han hecho que Mediaset haga algunos cambios llamativos dentro de los programas de más éxito. El primero tuvo a un perjudicado principal: Antonio David Flores. Y es que a la cúpula no le tembló el pulso para hacer un despido.

El primer capítulo de la docuserie de Rocío Carrasco tuvo como principal consecuencia el despido de Antonio David Flores, que a día de hoy asegura que no ve ‘Sálvame’, el programa en el que ha trabajado durante un tiempo. Lo que sí estaba siguiendo es el concurso de su mujer, Olga Moreno, en ‘Supervivientes’, que a pocos días de la final, sigue teniéndola como una de las favoritas.

Pero esto no ha sido lo único que ha cambiado dentro de las instalaciones de Mediaset. Y es que la docuserie de la hija de Rocío Jurado también ha provocado la entrada de nuevos rostros, que antes no eran conocidos. En el plató del programa que se emitía previo a las entrega del documental hemos visto durante semanas a caras que ya se han hecho conocidas, como la de Ana Bernal-Triviño, periodista e investigadora española, doctora en Periodismo y profesora de la Universidad Abierta de Cataluña.

La emisión de su docuserie ha provocado muchos cambios en Mediaset

El éxito de la docuserie ha hecho que la figura de algunos se haya afianzado. Es el caso de Carlota Corredera, que ha vivido con intensidad todo lo que ha girado en torno a la emisión de este documental. Ha defendido a capa y escapada a Rocío Carrasco, lo que no solo le ha hecho demostrar su valía como profesional, también le ha traído muchas críticas, muchas por parte de rostros conocidos, como el de Carmen Lomana: «Se cree iluminada por Dios», espetó la colaboradora de televisión. El desgarrador testimonio de Rocío Carrasco ha provocado también una guerra entre productoras, con las que precisamente trabaja Telecinco.

Pero es que no es lo único que ha provocado la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco. El hecho de que se haya convertido también en una de las colaboradoras de ‘Sálvame’, programa en el que trabajó hasta hace unos meses su exmarido y padre de sus hijos, Antonio David Flores. Y es que ha habido algunos colaboradores del programa que han visto peligrar sus asientos en el plató.

Es el caso de Antonio Montero, que el hecho de que llamara «mala madre» a Rocío Carrasco, provocó una pelea monumental en ‘Sálvame’ que casi le cuesta el puesto. Este comentario hizo que Carlota Corredera dijera al director que «si Antonio Montero se queda en el plató, yo me voy. No voy a permitir que después de todo lo que hemos contado y dicho, este señor se permita el lujo de llamar mala madre a Rocío Carrasco delante de mí. No lo voy a permitir», explicó la presentadora visiblemente afectada.

Antonio Montero tuvo que abandonar el plató por un comentario sobre Rocío Carrasco

Kiko Matamoros, que siempre parece tener las ideas muy claras, ya ha confesado en alguna ocasión que se plateó irse de ‘Sálvame’ cuando se enteró que Rocío Carrasco sería una de las colaboradoras de su programa. «Veía mucho autoritarismo, las opiniones no se dejaban expresar o desarrollar. Llega un momento en el que te planteas si compensa, hay cosas en las que no estás de acuerdo», declaraba.

Por su parte, hay otros que han salido beneficiados de la apuesta de Mediaset por Rocío Carrasco y el despido de Antonio David Flores. Miguel Frigenti confesaba en el ‘polideluxe’ que defendió a la hija de Rocío Jurado buscando una finalidad: estar más días trabajando en ‘Sálvame’. A pesar de lo mal que sonaba esta confesión, el colaborador declaraba que apostaba por la postura de Rocío: «Yo creo en el testimonio de Rocío Carrasco profundamente desde el principio. No he tenido nunca ninguna duda sobre su testimonio. La he defendido y la defiendo porque creo en ella. También tengo que reconocer que defender a Rocío Carrasco me ha venido bien para mi carrera. Me siento muy orgulloso del trabajo que he hecho. No es por desmerecer a ningún compañero, pero creo que está a la altura, y creo que he estado mejor que muchos compañeros con más años de trayectoria».

Miguel Frigenti asegura que le ha beneficiado defender a Rocío

Belén Rodríguez ha sido otra beneficiaria de la contratación de Rocío Carrasco. Y es que ha regresado a la plantilla de algunos programas de Telecinco, ya que la ausencia de Antonio David Flores ha hecho que vuelva a querer aparecer en los platós. Ella siempre ha dicho que no quería coincidir con Antonio David Flores, ya que siempre ha sido una clara defensora de la hija de Rocío Jurado.