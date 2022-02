Dentro de unas horas, Rocío Carrasco pisará de nuevo los platós de Telecinco para ponerse al frente de una nueva entrega de ‘Montealto. Regreso a la casa’. Allí dará respuesta a su hermana Gloria Camila, quien ha abierto la caja de pandora al acusar a Fidel Albiac de referirse a ella y a su hermano José Fernando como «los inmigrantes» siendo ellos unos niños. Antes de que eso suceda, la hija de Rocío Jurado ha hecho unas sorprendentes declaraciones sobre su situación familiar.

En un encuentro previo con Carlota Corredera a su llegada a los estudios de Telecinco, esta le ha preguntado por los comentarios que se han hecho de ella. «Voy a contestar a todo lo que tenga que contestar. Estoy fuerte y no tengo pensamiento de moverme de aquí… Yo lo único que digo es que, de momento, a la hora que es, aquí estoy, sigo aquí y me voy a quedar. Me voy a quedar y voy a explicar y voy a decir. Y voy a seguir diciendo. Quien lo quiera entender, que lo entienda y que cada uno haga lo que deba de hacer. Yo sigo aquí», contestaba.

«A ella le duele, pero a mí ya no», dice sobre Rocío Carrasco sobre el conflicto con su hija

La de Vigo ha comentado con la madrileña las palabras de Chabelita Pantoja tras su conflicto con Kiko Rivera. Esta dijo en las redes sociales que le impresiona que la gente que no la conoce tenga más empatía con ella que su propia familia. «¿Te sientes identificada?», ha querido saber la presentadora de ‘Sálvame’. La respuesta de Rocío Carrasco ha sido punzante. Y ha hecho referencia directa a su hija. «Es curioso y es real que es un sentimiento curioso porque te das cuenta realmente de que hay gente de la calle a la que le importas más que a tu propia familia. Lo que pasa es que a ella eso le duele, pero a mí ya no. A ella le duele y yo lo entiendo porque no deja de ser una mujer, pero una mujer muy joven. Pero yo tengo el culo pelao», decía.

Sobre cómo se encuentra Fidel tras las acusaciones que ha lanzado Gloria Camila, ha dejado claro que «está pa comérselo». Ha explicado que «lo que dicen de Fidel es pescado ultracongelado. No es nada nuevo. Es muy sencillo de explicar”.

Poco antes de su encuentro con Rocío Carrasco, Carlota Corredera ha hecho un alegato a favor del testimonio de la hija de ‘la más grande’. “La violencia filoparental es un delito, me gustaría que fuéramos serios con esto porque al final muchas veces le estamos echando en cara a Rocío que es lo que pasó con su hija. Recordemos que hay 11 minutos (del documental) que no se emitieron. No sé qué perspectiva vamos a tener desde que arrancó este documental hasta hoy. Hay casas que han vuelto a salir a la palestra esta semana y ya no cuela, la gente es muy inteligente”, ha recordado.

