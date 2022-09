Rocío Carrasco vuelve a ser noticia a pocas horas de que se estrene su segunda docuserie, ‘En el nombre de Rocío’. La hija de Rocío Jurado ha hecho la presentación del mismo este mismo lunes, acompañada de la directora, Anaís Peces, que le acompañó también en ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. A pocas horas del estreno de su docuserie en abierto, Rocío Carrasco habla de cómo está viviendo estos momentos previos en la presentación: «Me siento bien, me encuentro fuerte, serena, tranquila. La losa del pecho se va levantando cada vez más. Me encuentro tranquila y con impaciencia. Pero estoy bien, gracias a Dios», ha declarado a SEMANA en esta rueda de prensa.

La hija de Rocío Jurado presenta la segunda parte de su docuserie

La hija de Rocío Jurado no puede estar más agradecida por haber recibido la oportunidad de hablar y también por el equipo que hay detrás de este documental: «Solo puedo dar las gracias, solamente puedo agradecer una y mil veces que después de mucho tiempo se me pueda escuchar con una faceta diferente de mi vida. Tengo que dar las gracias porque mi equipo tiene mucho más que talento. Es talento, dedicación, es piel, es feeling y emociones. Eso es muy difícil de encontrar y ellos se han convertido en mi familia. Se han dejado la piel en encontrar, en contrastar, en bucear en archivo… Se ha hecho el trabajo para contar la historia, pero también para poner en alza la figura de mi madre. Es un trabajo muy importante. ‘En el nombre de Rocío’ es la contestación a muchos años de mentiras, simplemente es eso. No me arrepiento de lo que he dicho, me he podido arrepentir de lo que no he dicho, pero eso todavía no lo he pensado, si lo voy a hacer».

Ha querido recordar cómo vivió la intensidad de los rodajes: «Grabamos durante 12 días, desde por la mañana hasta por la noche. Se mezclan emociones. Hablas de muchas cosas, quitando la parte fea de la historia, hay una parte de mucha sensibilidad, de amor y de mucha nostalgia. Al terminar y ver que ya estaba hecho, yo en las imágenes lloro de agradecimiento. No lloro de pena lloro de emoción y de agradecimiento. Compartes recuerdos, sentimientos…».

Sandra Barneda presentará los debates de ‘En el nombre de Rocío’

Sandra Barneda será la encargada de dirigir los debates de esta segunda entrega y tanto ella como Rocío no pueden estar más felices: «Me ha hecho muy feliz y muchísima ilusión. Nosotras somos amigas, tenemos una relación maravillosa. Cuando yo conocí a Sandra en ‘Hable con ellas’ ella fue alguien muy importante para mí junto con Yolanda y Marta vivieron conmigo el momento en el que yo me encontraba, cuando yo tenía que hacer de tripas corazón y poner una sonrisa (…) Ellas sin saber la mayoría de las cosas. Sandra para mí desde ese momento se convirtió en alguien importante en mi vida. No tenemos una relación de estar todo el día hablando, pero estamos dos meses sin hablar y es como si no pasara nada», declara feliz por coincidir de nuevo con ella.

El hecho de que no vaya a estar Carlota Corredera junto a ella fue algo que tuvo que digerir poco a poco: «Cuando me dijeron que ella iba a presentar no puedo ser hipócrita, ni puedo mentir ni puedo ser falsa. Por una parte sentí pena y por otra alegría. Por una parte alegría porque era ella (Sandra) y pena porque no estaba Carlota, no estaba Jorge… Era un sentimiento no encontrado, pero sí tenía la doble vertiente», ha continuado diciendo sincera.

Sandra Barneda ha querido explicar la polémica de que ella haya sustituido la figura de Carlota Corredera y Jorge Javier Vázquez: «Daré paso a todas las opiniones, me podré equivocar moderando, pero también habrá cosas que haré bien. No existen los enfrentamientos con Carlota Corredera, he hablado con ella y me ha dicho que qué guay que lo haga yo. Esta profesión nuestra es así, pero detrás de las presentadoras hay humanos, personas trabajadoras».