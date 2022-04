Rocío Carrasco y Fidel Albiac han reaparecido públicamente y lo han hecho por un buen motivo. El matrimonio ha disfrutado de una noche mágica en el Teatro Real de Madrid. La hija de Rocío Jurado no ha querido perderse la oportunidad de vibrar con el concierto del musico jerezano Manuel Alejandro. Compositor de temas inolvidables de ‘la más grande’, entre ellos, Señora o Se nos rompió el amor.

«He disfrutado muchísimo», ha reconocido Rocío Carrasco a la salida del Teatro Real. También ha añadido que vivir una velada así había sido una auténtica «maravilla». Y es que tener cerca a Manuel Alejandro, de 90 años, es «verla a ella» en clara alusión a su madre. Bajo el título ‘Te voy a contar mi vida’, el jerezano ha sorprendido al público con un concierto en solitario repleto de magia donde ha repasado sus composiciones más destacadas. «Ha sido un día maravilloso, un día para la eternidad del maestro de los maestros», ha añadido la hija de Rocío Jurado.

Rocío Carrasco evita temas comprometidos

La mujer de Fidel Albiac ha atendido muy amablemente a la prensa, pero ha evitado entrar en temas comprometidos y disputas familiares. Era una noche emocionante y así la ha vivido Rocío Carrasco. La cita reunió a muchos rostros conocidos, entre ellos, David Bisbal, Rosanna Zanetti, Pastora Soler, Víctor Manuel y Miguel Poveda.

Manuel Alejandro ofreció recientemente una entrevista en ‘El Hormiguero’ donde habló del carisma de Rocío Jurado. «Era muy cariñosa, fenomenal. Con los artistas me tengo que enamorar de ellos y creer en ellos y en su futuro. Si conoces muchísimo a una persona, ya no te dice nada. Me gusta conocerlos lo justo». También recordó que la primera canción que creó para la artista fue A que no te vas. «Estaban buscando canciones para una película que estaban rodando que se llamaba La querida. Le hice una canción para esa película. Le hice A que no te vas, que fue el primer escándalo de Rocío».

Otro de los éxitos que escribió a ‘la más grande’ fue Como yo te amo, un mítico tema que data de 1979. Una canción que es una oda al amor, también a la pasión. Entonces estaba felizmente casada con el padre de su hija. «Sabía de su vida y de sus movimientos. Sabía que le encajaba totalmente». Además, es autor de Se nos rompió el amor que plasma la ruptura entre Rocío Jurado y Pedro Carrasco. «Yo ya sabía que su matrimonio se había roto. Sabía lo que iba a pasar. Por eso hice Se nos rompió el amor. Se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo sin medidas. De darnos por completo a cada paso. Se nos quedó en las manos un buen día».