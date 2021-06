Minutos antes de que Rocío Carrasco conceda una entrevista en directo en Telecinco, Carlota Corredera ha anunciado que su invitada dedicará unas palabras a su familia.

Dos horas antes de que Rocío Carrasco se siente en el plató de Telecinco para conceder una entrevista en directo haciendo balance del testimonio ofrecido en su documental, Carlota Corredera ha calentado motores y ha adelantado que la hija de Rocío Jurado no se va a cortar a la hora de enfrentar su cara a cara con los periodistas que formen parte del programa. Todo parece indicar que la madrileña ha cogido fuerzas suficientes para este nuevo reto mediático y afrontará su puesta en escena ante las cámaras de televisión con todo su arsenal preparado… y listo para disparar.

Carlota Corredera anuncia que la hija de Rocío Jurado lanzará una «bomba» contra los Mohedano

«Quiero decir algo a la familia Mohedano», ha señalado la presentadora. «El programa tiene un mensaje para vosotros en forma de bomba. No puedo decir la hora, pero os invito a que veáis el programa y que veáis las imágenes de su visita a Chipiona. A lo largo de la entrevista habrá una “bomba para los Mohedano».

«Después de escuchar a José Antonio (marido de Gloria Mohedano), os aconsejo verlo porque sus interpretaciones libres no me convencen», ha añadido la de Vigo. No ha dado pistas sobre el misterioso mensaje a los Mohedano, pero sí ha detallado que las palabras de Rocío Carrasco estarán dirigidas «a todos los que estaban en el cementerio».

Rocío Carrasco, «sin ningún tipo de cortapisa» en su histórica entrevista

«Hablé con ella anoche, estaba como apagada, digiriendo todo lo que ha vivido… El haber vuelto a Chipiona, con toda la carga que hay… Me imagino esa cabeza. Tengo ganas de preguntarle cómo se sintió, si se quedó con ganas de volver. O si después de ese viaje vuelve a cerrar la puerta», destacaba. «Sé que estuvo en la playa, en el cementerio, en la casa de sus primas, pero no sé todo el recorrido que ha hecho», decía, en referencia a la visita de Rocío Carrasco al pueblo natal de su madre.

«Está con esa sensación de los nervios, de la emoción, de querer expresarse, de querer explicar. Ella no ha vetado ninguna pregunta», comentaba. «Nerviosa» y con ganas de encarar su gran noche ante la hija de ‘la más grande’, la periodista adelantaba las novedades que traerá consigo el espacio: «Esta noche va a haber muchas sorpresas. Va a haber personas de ‘Sálvame’ esta noche… Ella viene sin ningún tipo de cortapisa».