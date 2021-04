Rocío Carrasco ha entrado en directo en el plató del debate ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’ para desvelar que la próxima semana estará en plató.

Rocío Carrasco ha entrado en directo antes de que dé comienzo el séptimo capítulo de ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’ para comunicar un bombazo. Eran muchos los que pedían que la hija de Rocío Jurado estuviera en directo en un plató para aclarar y responder las dudas de los periodistas y así será, según ella misma ha revelado pasadas las 10 y 20 de la noche. Después de que Carlota Corredera haya insistido en que le parece «abominable» que se cuestione el número de pastillas para que Rocíito se intentara suicidar, ella ha entrado para sorpresa de todos por teléfono. «Quiero contaros algo. No es fácil contra una vida de 20 años en unas pocas semanas. Llegados a este punto que estamos en el Ecuador de la serie de mi vida es el momento de hacer un parón en la serie documental y usar ese parón para poder resolver, para poder aclarar puntos, para poder explicar algunas cosas que las personas que están en casa viéndolo se hayan preguntado. Me gustaría el miércoles que viene estar ahí en directo para hacer precisamente eso».

Los presentes se han quedado impactados con la decisión de Rocío Carrasco y es que son muchos los espectadores que desean escuchar su testimonio en pleno directo. Una determinación que podría haber tomado después de los exhaustivos análisis que se han hecho estos últimos días, en los que, por cierto, se han mostrado documentos que hasta ahora no habían visto la luz y que podrían poner en jaque su testimonio. Para dar más detalles e insistir sobre su versión dada en el documental, Rocíito se sentará en televisión, dando, sin duda alguna, nuevos titulares sobre esta historia. A través de una serie de artículos, el periódico El Mundo está publicando las diferentes sentencias en las que los jueces desestiman los «malos tratos» que denuncia Rocío Carrasco y que ponen a Antonio David Flores contra las cuerdas. Ahora, contraponen al ‘reality’ y a lo contado en televisión por la denunciante para revelar los hechos probados. Estos son avalados por dos ministras con la verdad acreditada a través de toda la documentación judicial. No obstante, no es lo único que han tratado, ya que también han compartido documentos sobre su intento de suicidio que pondrían en duda lo que hasta ahora ha contado ella en su docuserie.

Cabe señalar que una de las personas que repitió que deseaba que Rocío Carrasco hablara en directo y sin ediciones de programa de por medio fue Antonio David Flores. El colaborador de televisión confesó que ese era su deseo nada más descubrir en ‘Sálvame’ que la que había sido su pareja y madre de sus hijos había decidido contar su verdad. «¿Le han pagado mucho por contar su verdad para seguir viva o por contar para seguir ganando dinero? Se avecina tormenta. Sabía que este momento iba a llegar, lo tenía muy claro…¿Está grabado entero?», dijo nada más descubrir el tsunami que llegaba a su vida el pasado 16 de marzo. Poco después fue despedido de su puesto como colaborador en Mediaset, una ruptura contractual que llegó justo en el día posterior al estreno de ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’.