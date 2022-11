El último debate de Rocío Carrasco como protagonista no solo ha traído a personas de su pasado como un guardaespaldas. Un hombre que ejerció de seguridad privada y que se ha definido como un buen amigo de la hija de Rocío Jurado, al igual que de Antonio David Flores. Su trabajo le hizo ser testigo de diferentes episodios, algunos de ellos, según él, especialmente desagradables. «David era un poco prepotente, se sentía superior a ella. él siempre la dominaba, quería pasar por encima de ella», ha dicho. Aunque este no ha sido el único asunto que se ha tratado en la entrega de este lunes 7 de noviembre y es que también ha hablado del museo de La más grande, el cual abrió sus puertas antes de verano.

Aunque Amador Mohedano ha dicho que el museo no funciona todo lo bien que debería, Rocío Carrasco ha desvelado las cifras oficiales que ella manera. En concreto, se ha detenido en el número de visitantes que ha pagado su entrada para ver todos los enseres de Rocío Jurado, recuerdos que han provocado que cada día se acerque más gente a esta sala de Chipiona en la que se rinde tributo a la prestigiosa artista (Cádiz). «6.000 visitantes en julio, 8.600 en agosto, 7.400 en septiembre y 5.000 hasta el día 20 de octubre. En definitiva, 27.000 asistentes en 4 meses», ha explicado, lo que se traduce en más de 243.000 euros si se tiene en cuenta el precio de las entradas (9 euros los adultos).

Pero, ¿cuánto percibe Rocío Carrasco de cada entrada? Al parecer, a su cuenta corriente no llega un porcentaje, sino un paquete cerrado por los cinco años en los que, de momento, se prevé que el museo esté abierto. «Yo tengo un convenio firmado de 150.000 euros por los 5 años (30.000 al año)», ha dicho la hija de Rocío Jurado. Un instante en el que ha aprovechado para cargar contra su tío y criticar de nuevo su profesión de mánager, palabras que a buen seguro tendrán respuesta por parte de Amador Mohedano. «Es un frustrado, no tengo la culpa de que no sirviera más allá de acompañar a su hermana», ha espetado muy indignada.

El primer día en el que abrió sus puertas el Centro de Interpretación de Rocío Jurado funcionó a las mil maravillas. Fueron muchos los que compraron la entrada, siendo un continuo goteo de visitantes, tal y como contaron a SEMANA sus trabajadores. «Han venido desde muchos puntos de España, también vecinos de la zona que no quieren perder detalle. Es muy emocionante», nos contaron. Una expectación que lejos de desinflarse, ha crecido en los meses posteriores a su apertura. Los seguidores de La más grande han provocado que este homenaje de Chipiona sea un auténtico éxito, tanto que todos los días compran su respectiva entrada muchísimas personas.

16 años después de la muerte de Rocío Jurado, por fin, hay un lugar que alberga parte de sus recuerdos y que permite pasear por la vida de la reconocida artista. No ha sido fácil llegar a un acuerdo, pero el 7 de julio de 2022 Rocío Carrasco posó junto a amigos y prensa para gritar al mundo que su madre tenía un museo a la altura de las circunstancias. Aunque el precio de las entradas ha generado cierto debate y hay quien considera que son caras -cuestan desde los 6 a los 9 euros-, lo cierto es que tanto turistas como vecinos de Chipiona han entrado en el museo para ver de cerca cómo se ha dispuesto todo y ver en primera persona algunos de sus enseres. Entre ellos, Amador Mohedano, que no desaprovechó la oportunidad y también quiso ser testigo como el resto.