La madrileña considera «deleznable» y «asqueroso» que su ex ofreciera exclusivas detallando la dolencia de su hijo a cambio de que no se publicasen unas fotos suyas en «actitud comprometida».

Rocío Carrasco ha denunciado las veces en las que Antonio David Flores ofreció exclusivas hablando de la enfermedad de su hijo David a cambio de que no publicasen unas imágenes suyas que podrían haber ocasionado un serio problema en su matrimonio con Olga Moreno. Un hecho que la empresaria considera «deleznable», ya que ella nunca ha revelado detalles sobre la dolencia de su hijo menor.

El día que pillan a Antonio David en «actitud comprometida»

Según la hija de Rocío Jurado, a su ex «lo cogen en Málaga, lo pillan en una actitud comprometida». El fotógrafo que le hace esas fotografías le dice que «o se publican esas fotos o se hacen varios reportajes», según confesaba el propio malagueño en los tribunales en el año 2017. Él aceptó el trato que le propusieron: «No recibo ningún tipo de beneficios de ese reportaje, pero esas fotos se guardan en un cajón para que no se publiquen», detallaba ante del juez.

Fue así como el malagueño accedió a hablar por primera vez de los problemas de salud de su hijo David, que ya tiene 22 años y que dentro de apenas dos días acudirá los juzgados de Málaga para declarar contra su madre por el supuesto impago de la pensión de alimentos. Que el joven, con discapacidad intelectual, se siente delante de un juez, tiene a su madre «desesperanzada», según ha revelado en su intervención en directo en el programa.

«El padre ejemplar, el padre maravilloso, el que ha dado la vida por sus hijos, el padre buenísimo, el cabeza de familia, el sinvergüenza, lo que hace es narrar toda la enfermedad de mi hijo desde que nace hasta el día de la entrevista. Lo que hace es contar los problemas con los que nace, cómo se desarrollan las horas posteriores al nacimiento del niño y los problemas que tiene el niño», ha relatado la madrileña en su docuserie.

«No tiene piedad ni conciencia»

«Es tan sumamente cobarde que para que no salgan fotografías suyas pone a su hijo y no tiene piedad ninguna ni tiene conciencia ninguna. Y habla de la enfermedad de su hijo, que a nadie le interesa. Yo ahora el el día que estoy hablando genéricamente y muy por encima. A mí me tienen que matar y pisarme la cabeza y que no me levante del suelo», zanjaba.

Después de las exclusivas que ofreció Antonio David hablando sobre su hijo, Rocío Carrasco puso una querella criminal por hablar de él los medios de comunicación. Algo que la hija de ‘la más grande’ considera absolutamente reprochable y aún hoy le parece «asqueroso» y le provoca un profundo desagrado.