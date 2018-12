10 Un triste reencuentro

La última vez que madre e hijo se vieron fue en los juzgados en julio de 2017 y no tuvieron contacto alguno, él llegó de la mano de Olga y Antonio David acusó a Rocío al salir de no haber querido saludar a su hijo. Hasta ahora no ha trascendido lo que sucedió en la sala, ni la razón por la que no se saludaron.