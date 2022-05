La guerra entre Marta Riesco y Rocío Carrasco aún está muy lejos de llegar a su fin. Un nuevo capítulo de la batalla campal entre la hija de Rocío Jurado y la novia de Antonio David Flores se ha escrito este miércoles en el plató de ‘Sálvame’. Allí, la hija de Rocío Jurado ha cargado duramente contra la reportera, a la que ha vuelto a calificar como una «mentirosa».

«Marta Riesco ha sacado información sobre mi hijo y sobre mis cosas… Ella estaba escudada en que es periodista, pero habría que poner su profesionalidad en tela de juicio porque miente», ha sentenciado. «Ella es la vocera de ese señor… Del ser ha dado todas las noticias ella». Por segunda tarde consecutiva, Carrasco ha respondido «a doña retos y doña provocación», que ha llegado a decirle públicamente «que por qué no llamo a mis hijos». Al abordar este tema tan delicado, la madrileña ha anunciado una noticia que nadie esperaba. Próximamente lo contará todo sobre su hijo David, del que apenas se ha pronunciado en televisión.

«En no mucho tiempo el tema del niño se sabrá. Y se sabrá por mí», anuncia Rocío Carrasco

«Estoy un poquito cansada de tener que ir a rebufo y que todo el mundo vaya por delante mía. Y que todo el mundo me vaya retando. Y que todo el mundo me vaya diciendo… Y ahora viene la última mona para unirse porque sabe que eso es lo que me hace daño», ha expresado. «Te voy a decir una cosa: No en mucho tiempo el tema del niño, porque el tema de la niña ya se sabe, se sabrá. Y se sabrá por mí. Y lo contaré yo y lo demostraré yo. Cuándo y dónde, no lo sé. Pero que tengo que demostrarlo igual que el caso de la niña, lo demostraré. Porque al igual que con el caso de la niña hay otra trama en medio. Hay trama muy gorda detrás de eso».

Al revelar nuevos datos sobre su hijo, Carrasco ha contado cómo Antonio David y Olga Moreno «cambiaron el padrón de mi hijo sin mi autorización». Sucedió seis meses antes de que la pareja contrajera matrimonio: «Todo el mundo sabe que mi hijo vivía conmigo en Madrid. Yo en 2017 me veo obligada a pedir un histórico del empadronamiento de su hijo y me dicen: ‘No, señora Carrasco, su hijo no está empadronado aquí. Me dicen la fecha de alta y cambio «por baja de residencia».

«Este ser, en connivencia con la de Málaga, que ahora va de pobrecita, empadronan a mi hijo seis meses antes de mi boda sin consentimiento mío. Ya lo he pedido judicialmente. Que alguien me explique por qué a un hijo mío se le cambia por cambio de residencia sin permiso de su madre… antes de la boda», continuaba.