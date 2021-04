Rocío Carrasco ha revelado lo que ocurrió el día que fue a anunciarle a la madre y a la hermana de Antonio David Flores su separación

Durante este cuarto episodio de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, que se ha emitido este domingo bajo el nombre de ‘Muera el amor’ ha recogido las vivencias el periodo transcurrido entre julio de 1999 y febrero de 2000, como el momento en el que informa a la familia de su ruptura matrimonial, tanto a la suya como a la de Antonio David Flores. Precisamente, Rocío Carrasco ha contado el terrible episodio que vivió cuando informó a la madre y a la hermana del que fuera colaborador de televisión que su relación había llegado a su fin. Según ha revelado Rociíto, las cosas se pusieron muy serias e incluso la hermana de Antonio David Flores intentó agredirla tras revelarle su separación.

Rocío Carrasco revela el duro episodio que vivió con la que fuera su suegra y su cuñada

Rocío Carrasco ha contado lo que vivió en el momento que a la que fuera su suegra y su cuñada le reveló que se habían separado. Después de comunicarle a su familia que habían tomado la decisión, el todavía matrimonio se trasladó a Málaga para contar la noticia a la familia de Antonio David Flores. La reacción de la madre de este fue muy parecida a la que tuvo en su momento Antonio David Flores, señalando en todo momento que «se había aburrido» de su hijo. Pero lo más sorprendente fue lo que ocurrió con una de sus hermanas.

«Una hermana de Antonio David no tuvo solo una reacción verbal, sino que intentó otra cosa. La paré en seco y le di un pequeño repaso y la cosa quedó ahí«, ha revelado Rociíto. Tal y como ella ha contado en este nuevo episodio, ella reveló los verdaderos motivos por los que se separó de Antonio David Flores y la infidelidad que el que fuera guardia civil le había hecho a Rociíto. Desde entonces, su familia política y Rocío Carrasco rompieron toda su relación. Añadía que ni ella «ni la noticia fue bien acogida en esa casa».

Así se tomó Pedro Carrasco la separación de su hija y Antonio David Flores

También ha revelado qué ocurrió cuando le comunicó a su familia su ruptura con Antonio David Flores. Cuando comunicó a su familia que se iba a separar, tanto su padre como su madre se sorprendieron en un primer momento. «Ponen cara como que no entiende qué ha ocurrido». Rociíto ha querido destacar la reacción de su padre, Pedro Carrasco, que fue sorprendente y le dijo muy serio: «Rocío, hazlo, pero no lo hagas ahora. Déjale que se le pase. Te va a hacer la vida imposible, Rocío. No lo hagas ahora, hazlo más adelante». Sin embargo, ella sabía que no podía esperar y que la decisión estaba más que tomada.