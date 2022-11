Este sábado, 19 de noviembre, Ana María Aldón cumple 45 años y lo hace como una mujer nueva. La diseñadora de moda ha soplado las velas en los primeros minutos de su día más especial y ha recibido una sorpresa muy especial durante su paso por ‘Mediafest Night Fever’. Un día que no va a olvidar puesto que también ha protagonizado un encuentro histórico y en directo con Rocío Carrasco.

Tras acabar su actuación como invitada especial del programa de Telecinco, Rocío Carrasco ha querido felicitar personalmente a Ana María Aldón. Ambas se han fundido en un cálido abrazo que dejaba patente la buena sintonía que hay entre ambas. A pesar de que no se han visto por primera vez, si es la única que hemos podido verlo en directo. Entre risas y mucha complicidad, ambas han hablado de las otras dos veces que han coincidido. En su salsa, la hija de Rocío Jurado le ha deseado un feliz cumpleaños a la todavía mujer de José Ortega Cano y ha dejado entrever que le gustaría actuar junto a ella la próxima semana.

Este encuentro histórico en directo supone también un punto de inflexión para Ana María Aldón, quien siempre se ha mostrado muy prudente a la hora de hablar de la hija de su artista favorita por respeto al diestro. Hay que recordar que durante la ‘Sálvame Fashion Week’ ambas se saludaron entre bambalinas. Entonces, la diseñadora reconocía que nada más producirse el encuentro llamó al diestro para explicarle qué había ocurrido. «Me deseó suerte. Para mí fue muy respetuoso, creo que era lo normal. A mí me saluda la hija de Rocío Jurado, a la que tanto he admirado», expresaba de manera rotunda.

Ana María Aldón ya piensa en su nueva casa

Hace unos días, Ana María Aldón confirmaba que ya había encontrado una casa a la que mudarse con su hijo cuando termine de hacer unos trámites de su divorcio de José Ortega Cano. Será ella misma quien se ocupe de pagar todas las facturas de la casa y no ha exigido que su todavía marido le pase una pensión. «No pido nada, no me paga nada. Tengo dos manos y pies como he tenido siempre. Me buscaré mi vida como siempre», llegó a reconocer.

Fue el pasado 22 de octubre cuando la diseñadora anunció que se divorciaba del torero después de meses protagonizando una fuerte y sonada crisis sentimental. «Cuando empezamos a hablar del divorcio hubo mucho afecto. Lo hemos podido hacer con cariño, tampoco hay necesidad de darle valor a lo material. El niño es lo más importante. No hay nada que supere el amor que sentimos por ese niño. No podría tener un padre mejor. Tenemos algo por lo que luchar y algo por lo que vamos a seguir y nos vamos a reunir. Nos van a ver juntos siempre que mi hijo lo necesite», señalaba entonces.