El nombre de Rocío Carrasco vuelve a estar en el candelero. Esta vez por la emisión de ‘El último viaje de Rocío’, un programa especial que emitirá ‘Sálvame’ el próximo martes que mostrará la herencia oculta de Rocío Jurado. La hija de ‘la más grande’ ha intervenido en directo en ‘Sábado Deluxe’ donde, además de tratar este tema, también se ha pronunciado sobre un acercamiento con Gloria Camila Ortega.

Jorge Javier Vázquez le ha preguntado si era el momento de una posible reconciliación con su hermana. Lo hacía después de que Terelu señalase que ella creía que podría darse la situación. «Tiempo al tiempo», ha afirmado sin querer entrar en más detalles. Rápidamente ha echado balones fuera y ha añadido lo siguiente: «El tiempo es impredecible, tanto para mucho como para poco, como para después». Ha aprovechado para cambiar de tema y subrayar que el homenaje «va a ser tal que ya no se te va a ocurrir preguntarme estas cosas».

Rocío Carrasco ha reconocido que está «loca» porque llegue el martes. «Va a ser un acontecimiento impresionante. Si Dios quiere se va a liar, pero para bien». Ha explicado que se trata de un tributo con el que no solo disfrutará ella, también lo harán aquellos que han querido a su progenitora. «Ella es inconmensurable como artista y como persona. A la vista está. Ahí está su legado. Vamos a seguir disfrutando de ella y con ella».

También ha explicado el motivo por el que descubre ahora este legado secreto de la artista. «Ha pasado tiempo. Cuando todo esto ocurre y mi madre fallece, yo tengo que vaciar la casa de la Moraleja. Todo el mundo sabe que el vaciado de una casa no es nada fácil. Era un hogar muy grande y con mucha vida dentro. Yo tuve que hacerlo con las circunstancias en las que me encontraba. Perdí a mi padre cinco años antes con 24. Se me juntó la muerte de mi madre con lo que hoy todo el mundo sabe».

«Estoy mucho más fuerte»

Rocío Carrasco ha subrayado que durante largo tiempo no estuvo en las condiciones óptimas de abrir esos 18 contenedores. «Todo eso es por el momento en el que estaba inmersa. Desde hace algunos meses estoy mucho más fuerte. Tengo ese empuje, ese coraje que antes me faltaba y había desaparecido». Asimismo, ha explicado que desde hace «poquito tiempo» puede sentarse a escuchar las canciones de su madre.

«Tardé bastante tiempo. Hará como cuatro o cinco años en los que yo empecé a poder escucharla y a poder verla. También te diré que hay algunas canciones que, hoy por hoy, me cuestan la vida. Como por ejemplo ‘El amor se me fue contigo’. Soy capaz de escucharla, pero no soy capaz de hacerlo sin llorar». Concluía señalando que va a ser «muy emocionante» este nuevo tributo. «Por eso estoy loca de contenta. A mí me pareció que era una cosa maravillosa que aprovechando el traslado se hiciese un homenaje. Estoy muy ilusionada».