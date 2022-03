Llevábamos mucho tiempo sin saber nada de Robert Gavin y Telma Ortiz. La pareja está disfrutando al máximo su nueva faceta como padres después de que dieran la bienvenida a su hija el pasado mes de agosto. Cuando quedan apenas unos meses para celebrar su primer año de vida, ahora una polémica envuelve a la familia. Y nada tiene que ver con la Casa Real, más bien por causas económicas.

Al novio de la hermana de la Reina Letizia no le van los negocios como él esperaba en un principio. Según publica Informalia, una fuerte del entorno del abogado irlandés asegura que «no hace mucho tiempo ha regresado a Andorra para darse de baja como residente». Al parecer, no le fue bien en Andorra, pero tampoco en Madrid, donde los negocios no están saliendo como él creía en un principio.

Ser residente en Andorra tiene ventajas fiscales, pero dejar de serlo, también tiene su recompensa. Eso declara una fuente al medio anteriormente citado. El objetivo de que Gavin viaje a Andorra ha sido para recuperar el dinero que hay que dejar como depósito cuando te inscribes como residente en Andorra.

Sin embargo, aquí está la polémica. Y es que tal y como cuenta en este medio, el dinero que dejó Robert Gavin como depósito es a medias con su expareja, Sharon Corr. La parte proporcional de la cantante se le tendría que haber devuelto. Sin embargo, esta operación no se ha producido por el momento.

Parte del depósito que le han devuelto es de Sharon Corr

Una nueva polémica envuelve una vez más a la familia. Y es que aunque esta nueva guerra es por temas económicos, lo cierto es que Sharon Corr ha hecho público sus disgustos siempre, sobre todo cuando se enteró de que su expareja estaba saliendo con Telma Ortiz. Tanto es así que no dudó en mostrar su enfado dedicando un tema contra la hermana de la Reina y su exmarido, con el que estuvo casada entre 2001 y 2019.

Sharon Corr anunciaba el estreno de su nuevo tema el pasado mes de agosto, pero lo hacía queriendo poner en situación primero a sus seguidores. Aunque no se quiso nunca pronunciar al respecto sobre la traición que sintió por su ruptura sentimental, ahora opta por la venganza«. Dejadme poneros en situación… Estoy sentada en un avión parado en la zona de embarque del aeropuerto de Madrid, destino Montreux con escala en Ginebra. Hay una amenazante tormenta. Truenos y relámpagos. No podemos despegar. Espero sentada en mi asiento. Estoy rota», empieza diciendo sobre el día más duro de su vida.

«Destrozada por los acontecimientos del día anterior, las lágrimas perforan mi piel como si fueran carámbanos. De nuevo, estoy en sintonía con los elementos solo que esta vez mi corazón ha sido roto en millones de pedazos, para nunca volver a ser quien era. Empecé a escribir palabra tras palabras, salían de mí a borbotones como un meteorito, impactando en la tierra. Es una historia de traición. Está todo en la letra», avisaba minutos antes de compartir la nueva canción, en la que carga con dureza contra Telma Ortiz.

Una letra dura, en la que carga contra la hermana de Letizia

De la letra se pueden sacar muchas conclusiones, puesto que no deja indiferente a nadie. «The Fool and the Scorpion» es el título de la canción que se traduce en «La tonta y el escorpión», y entre los ataques que publica está una clara mención a la Reina Letizia. En la primera estrofa, Sharon Corr explica cómo de mal se encontraba en el momento de componer la canción.

«La tonta y el escorpión. El infierno no tiene furor como una mujer despreciada. La tonta y el escorpión. Que te ahogues con las lágrimas del amor de una madre. Cruzando de vid y vid, chupando la sangre de los derechos matrimoniales. Jugando a las mamás y a los papás con mis hijos. Hay algo enfermo dentro y no hay cura para ti. Y te dejaré sangrar y secar hasta convertirse en un polvoriento ‘solía ser’». Una mención clara a sus hijos, los que nacieron fruto de su relación con el abogado irlandés.

Sharon Corr continúa: «Tendrás tus postres, servidos fríos en la tumba de mi ternura. Los brazos a los que voló, ellos te van a picar hasta la muerte. Apuesto a que la cama estaba en llamas y que viniste todo el día. Pero ahora tu corazón está desdichado y tu alma recibió una paliza». Y finaliza la canción con una mención directa a Telma: «La tonta y el escorpión. La hermana retorcida de la reina y el camaleón. El tonto y el escorpión. Soy libre, soy libre, he renacido».

