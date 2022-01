La Duquesa de Alba dejó a su hijo, Cayetano Martínez de Irujo, entre otras pertenencias, un edificio palaciego situado en San Sebastián. Se trata del Palacio de Arbaizenea, una casa de cuento de hadas que hoy en día acoge muchas celebraciones de bodas. Así el duque de Arjona puede sacarle rentabilidad y ayuda a su mantenimiento, sin embargo, jamás se le ocurriría venderlo. Ha sido precisamente un anuncio de su venta el que ha hecho saltar la liebre y es que Cayetano está sufriendo en primera persona una suplantación de identidad que ya ha denunciado.

El propio hijo de Cayetana Martínez de Irujo lo ha puesto en manos de la justicia, ya que no piensa soportarlo más. De hecho, se muestra muy enfadado con que haya alguien que esté utilizando su nombre para intentar recaudar dinero, hacer ver que él lo necesita y, además, publicando mentiras. «Es todo mentira. Me han suplantado la identidad y llevo dos meses…Encima esta persona está recaudando dinero conmigo y a raíz de mi madre. Estoy desesperado ya. He mandado al abogado al juzgado de guardia», ha dicho en declaraciones a ‘Jaleos’. Ha sido esta semana cuando ha puesto en conocimiento de la justicia lo sucedido, pues no es la primera vez que este individuo se hace pasar por él. «Me tiene loco esta persona», añade.

A pesar de que ha intentado hablar con algunas redes sociales como Facebook e Instagram para que ellos eliminen los perfiles, de momento, ninguno de ellos ha accedido a su petición. Enfadado e indignado a partes iguales por ello, Cayetano Martínez de Irujo quiere frenar a toda costa que alguien pueda hacerse pasar por él. «No sé quién es. En Facebook e Instagram no me hacen caso, me ha suplantado y llevo dos meses… Lo he denunciado en todos lados, pero en Facebook no me atienden. Es una cosa vergonzosa», ha comentado. Cayetano está hastiado y quiere que pronto solucionen este asunto que tantos quebraderos de cabeza le ha traído desde hace más de sesenta días. Aunque no es el único famoso que lo ha reclamado tanto ante la Policía como públicamente, cabe recordar a Mario Vaquerizo, quien en varias ocasiones ha denunciado la pesadilla que estaba sufriendo.

El palacio de San Sebastián

No se puede visitar, pero sí está sujeto a posibles eventos como, por ejemplo, un enlace. La vivienda tiene 500 metros cuadrados y está ubicado en una parcela de más de 20.000, lo que hace de este enclave un lugar con el que soñar. Para Cayetano es muy especial, tanto que no se imagina la vida sin visitarlo de vez en cuando para disfrutar de sus vistas, así como de la preciosa fachada que se puede ver desde su exterior. Fue construido por el bisabuelo de Cayetano y se caracteriza por un enorme hiedra que lo convierte en una de las viviendas más bonitas de la zona. Allí precisamente Cayetano celebró la mayoría de edad de sus hijos, imágenes que quedarán para el recuerdo de toda la familia.

(Noticia en elaboración)