Risto Mejide ha empezado el año 2023 cosechando éxitos a nivel profesional. El estreno de ‘Viajando con Chester’, su programa en Cuatro, ha llegado con fuerza a la parrilla televisiva y está consiguiendo muy buenos datos de audiencia. El formato ha firmado un 11,1 % con invitados como Cayetano Martínez de Irujo, quien se sinceró sobre su idilio con la Infanta Elena y la extriunfita Mai Meneses, que habló de su depresión psicótica y su pesadilla con las drogas. Este martes se sientan en su chester la baronesa Thyssen, Carmen Cervera, a la que vemos romperse al hablar de la paternidad de sus hijas, y Máximo Huerta. El periodista, escritor y exministro de Cultura y Deporte es amigo personal del presentador, por lo que ambos mantienen una charla que evidencia los lazos que los unen. Quizás esto explique que en un momento del encuentro, el publicista abre su corazón para desvelar que lleva cuatro años sin hablarse con su madre y que esta aún no conoce a la hija que tiene con Laura Escanes.

Durante el encuentro entre Huerta y Risto, este relataba episodios especialmente duros de su infancia, marcada por un progenitor «complicado»: «A veces venía como venía… Me sentaba en la cocina con mi madre porque sabía que no estaba bien. Yo huía de mi padre y me metía en la habitación a escribir… Para mí escribir era hablar solo y no me molestaba nadie». En su relato ha destacado que guarda una estrecha relación con su madre ha hecho reflexionar a Risto. «Hace cuatro años que no me hablo con mi madre», ha dicho.

Risto ha comentado que ha leído ‘Adiós, pequeño’, el último libro de Máximo Huerta. Y su obra le ha causado un gran impacto: «Es una gran despedida. Es una despedida página a página…. Me ha costado mucho leerlo. Estás todo el rato hablando de tu madre… Para los que estamos todavía arreglando las cosas con nuestros padres, como es mi caso, que hace cuatro años no me hablo con mi madre, ha sido una hostia importante. Me costaba avanzar».

«Ella no sabe que estoy aquí. Ella no sabe nada de mi agenda de grabaciones. No hablo con ella desde hace cuatro años. Nos peleamos, tuvimos una bronca muy gorda y hasta hoy», añadía Risto, sin detallar qué provocó el distanciamiento. Curiosamente, horas antes de citarse con Máximo Huerta tuvo noticias de ella: «Hoy por la mañana me ha escrito». Huerta le respondía: «Qué casualidad». El presentador apuntaba: «Hoy que venía a hablar contigo. Es fuerte, ¿no?». Su invitado quiso saber si le gustaría seguir manteniendo contacto con ella.

«Creo que se lo debo a mi hija, porque ella no conoce a mi hija. Por mucho que yo haya tenido diferencias con mi madre, mi hija no tiene la culpa: tiene una abuela. Estoy ahora mismo en conflicto y más todavía hoy que acabo de recibir ese mensaje», ha destacado Risto. Y concluía con una reflexión: «Lo de madres no hay más que una se dice por algo, ¿no? Es una figura que no puede reemplazar nadie más».

Risto Mejide es padre de dos hijos, Julio, fruto de su relación con Ruth Jiménez, y Roma, nacida de su relación con Laura Escanes, que acaba de cumplir tres años. Es la pequeña, tal y como ha revelado en ‘Chester’, la que no conoce aún a su abuela paterna.