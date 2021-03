Hace apenas 24 horas, la redacción de ‘Sálvame’ se puso en contacto con el cantante para conocer su opinión sobre el enfrentamiento del cántabro con su exasesor. Esto es lo que dijo.

La inesperada muerte de Álex Casademunt a los 39 años ha generado una oleada de tristeza en nuestro país. Su fallecimiento, consecuencia de un accidente de tráfico, ha conmocionado de manera especial a los ‘triunfitos’, que se han desplazado a Barcelona para rendirle un último adiós en el tanatorio de Mataró, donde han arropado a sus familiares.

Apenas unas horas después de su muerte, ‘Sálvame’ ha emitido las últimas declaraciones del cantante catalán en televisión. Estas se grabaron hace apenas 24 horas. «Siempre nos ha ayudado. Siempre tuvo un trato excepcional con la redacción de ‘Sálvame’. Hace unas semanas, David Bustamante reversionó la canción ‘Dos hombres y un destino’ sin contar con la colaboración de Casademunt y el programa se puso en contacto con él para conocer su opinión. Entonces, no quiso hacer declaraciones, no quería hablar mal de su amigo. Nos dijo que tenía un proyecto en mente y que tenía intención de presentarlo a nuestro plató», ha contado un reportero del programa. «Hace dos días, el programa volvía a ponerse en contacto con él para hablar de las polémicas declaraciones del exasesor de Bustamante. Nos dijo que no quería entrar. Jamás imaginamos que serían sus últimas declaraciones», añadía.

Así respondía cuando le preguntaban por el enfrentamiento de Bustamante con su exasesor

Desde el espacio han destacado «el trato tan cordial» que el cantante tuvo con el redactor que lo llamó para comentar las últimas noticias del de San Vicente de la Barquera. Así hablaba de los problemas que ha tenido Bustamante con el que era su mano derecha. «De algo me he enterado, pero no tengo mucho que decir. Lo está viendo mi madre y me pondrá al día cuando llegue a casa», señalaba.

Curiosamente, el último post de Álex Casademunt tenía que ver con David Bustamante. En su cuenta de Twitter expresaba su opinión sobre la nueva versión de ‘Dos hombres y un destino’ del cántabro en solitario. «Ya que todo el mundo me lo pregunta, no sabía absolutamente nada… , es una gran canción y me alegro que suene de nuevo.. Pero un mensaje tampoco hubiera hecho daño… Jajaja muchos éxitos», decía.

«Nadie tiene que hablar de la vida privada de Bustamante»

También sus últimas palabras en un medio de comunicación estaban vinculadas con su amigo. Cuando en ‘Sálvame’ le preguntaban por el enfrentamiento del artista con Francisco Manjón. «Nadie tiene que hablar de la vida privada de Bustamante. Me parece un oportunista. Si no le gusta el trabajo se tendría que haber dedicado a otra cosa. Un personal manager es la persona de más confianza de un artista. Si no puedes confiar en alguien estás completamente perdido en esta profesión», señalaba.

A Casademunt se le formulaban preguntas también sobre Paula Echevarría, pero evitó pronunciarse. «Es su vida privada y no tengo ni idea». Sí hablaba, en cambio, sobre Begoña Alonso: «A Begoña le tengo mucho cariño. Lo que hayan tenido como pareja es su problema. Pero agua pasada no mueve molino, dicen».

Este miércoles, muchos de los los concursantes de la primer edición de ‘Operación Triunfo’. Manu Tenorio, Natalia, Chenoa, Verónica, Rosa López, Nuria Fergó y David Bustamante se han mostrado visiblemente afectados por la pérdida de Casademunt. Su inesperada desaparición los ha dejado conmocionados.

El catalán fallecía este martes a los 39 años tras sufrir un accidente de moto en la localidad barcelonesa de Mataró. Su agencia de representación, Telegenia, anunciaba su fallecimiento este miércoles a través de un breve comunicado en las redes sociales. «Sentimos mucho la noticia del fallecimiento de Álex Casademunt. Mucho ánimo a toda la familia y a sus amigos. Descanse en paz«, escribían.

Vídeo: Europa Press

Su fallecimiento ha sumido en un profundo dolor a sus amigos de la Academia de ‘Operación Triunfo’, donde entraron siendo unos desconocidos hace más de 20 años. Los triunfitos, con el rostro serio, han llegado esta tarde a Barcelona para rendir un último homenaje a Álex Casademunt en el tanatorio de Mataró con sus familiares y amigos.

La familia de Álex Casademunt se enteró de su muerte a través de las redes sociales por culpa de una filtración, antes incluso de que se lo comunicaran las autoridades. Ante esta situación, los triunfitos se han volcado con ellos. Y esta mañana a primera hora han partido desde sus casas rumbo a la ciudad condal para estar juntos ante el dolor.

La muerte de Casademunt ocurría cuando su vehículo colisionó frontalmente contra un autobús en la carretera de Cirena, cerca del centro comercial Mataró Parc. Horas después del accidente, David Bustamante compartía su dolor en las redes sociales. “¡No es justo! No puedo… ¿Por qué? ¡Que alguien me diga que es mentira! ¡Habíamos quedado, teníamos planes! Tocado y hundido… Te quiero hermano”, decía.

Vídeo: Europa Press

Esta mañana, Verónica ha contado en ‘Buenos días, Madrid’ que habló por teléfono con Casademunt hace apenas unos días, lo que hace todavía más dolorosa su pérdida. Desde que salieron de la Academia han mantenido una bonita amistad que hoy se ha visto truncada por un accidete de tráfico.

Vídeo: Europa Press