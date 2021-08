La hija de Rocío Carrasco hace un llamamiento a la «marea azul» en el regreso de su madre a ‘Sálvame’.

Miércoles 25 de agosto de 2021. Rocío Carrasco se reincorpora a ‘Sálvame‘, donde fichó como colaboradora a principios de julio, para aclarar todas las incógnitas sobre el diario secreto de su madre, Rocío Jurado. Un día importante para la madrileña, que se ha enfrentado -una vez más- a la opinión pública para sacar a relucir los puntos más escabrosos sobre su vida privada. Mientras ella hablaba en televisión, su hija también se ha pronunciado.

Apenas unas horas antes de la vuelta de su madre ante los focos, Rocío Flores ha hablado alto y claro. Sus palabras han sido escasas, pero lo suficientemente tajantes como para poder leer entre líneas a quién van dirigido su mensaje.

«La grandeza de una persona no se mide por su dinero, estudio o belleza, sino por la lealtad de su corazón y la humildad de su alma», ha escrito en una publicación de Stories. En su post ha destacado: «Así es, a por el miércoles». Lo suyo parece una declaración de principios en toda regla. Desde que arrancó la emisión del documental de Rocío Carrasco, la joven ha estado muy pendiente de los movimientos de su madre. Al menos, los que tienen que ver con su labor en televisión, ya que llevan nueve años sin dirigirse la palabra.

Consciente de que el miércoles su madre regresa a Telecinco, Rocío Flores no ha dejado pasar la oportunidad de dirigirse ante sus ‘followers’. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Su misiva parece una clara alusión a la delicada situación que vive en estos momentos. Justo cuando su padre reaparece ante las cámaras de la pequeña pantalla.

En otra de las imágenes que ha publicado se puede ver una pulsera de cuentas que luce en su mano. La joya, de color azul, destaca por una cuenta con la letra «R» en el centro. Y cita de manera literal: «Marea azul», que es la campaña que ha emprendido su padre contra ‘Sálvame’ en las redes sociales para denunciar lo que considera abusos a raíz de su polémico despido, así como el de Antonio Canales.

La imagen de Rocío Flores es un llamamiento en toda regla a la movilización de quienes la siguen en Instagram para que se sumen a la particular batalla campal emprendida por su padre en las plataformas digitales. No hay duda de que apoya a Antonio David al 100%, aunque ello implique ponerse en pie de guerra también contra su progenitora.

Poco después de que se produjera la publicación de Rocío Flores, su madre comentaba ante las cámaras de Telecinco que, de momento, no ve posible la reconciliación con sus hijos. Estos, según ha confesado, no se han puesto en contacto con ella después de la emisión de su documental. No ha habido llamada alguna. «Ni la he recibido, ni la he esperado, y tengo la esperanza de que algún momento en el tiempo suceda. La vida es larga, si Dios quiere. Ahora mismo no es el momento, sigue sin ser el momento», destacaba.

A la vista de cómo están las cosas, queda claro que ninguna de las dos partes está dispuesta a dar su brazo a torcer, de momento. Rocío Flores ha optado por avivar la llama de la «Marea azul» contra ‘Sálvame’, de La Fábrica de la Tele, la ‘casa’ que decidió despedir al malagueño tras el estreno de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. Y que ahora da de comer a su madre.