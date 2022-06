Este fin de semana ha pasado lo que la audiencia de ‘Supervivientes‘ se esperaba: Anabel Pantoja y Yulen Pereira dieron rienda suelta a la pasión, protagonizando el primer beso de esta edición del concurso. La sobrina de Isabel Pantoja y el deportista han pasado la noche juntos bajo la manta. Un ‘edredoning’ que ha revolucionado a los espectadores y del que ya se ha pronunciado Omar Sánchez. El canario no ha dudado en responder sobre el nuevo paso adelante que ha dado su ex en su coqueteo con el deportista. «Me alegro por ella, me parece muy bien», ha contestado cuando le han preguntado por este asunto.

«Ya conté lo que tenía que contar el otro día en el Deluxe», ha dejado claro en monitor de surf. Quienes lo conocen intuyen que ver a Anabel en brazos de otro hombre no le ha resultado plato de buen gusto, pero él ha optado por poner buena cara. «No pasa absolutamente nada. Ella es libre de hacer lo que quiera. Ella cuando salga es libre de hacer con su vida y con su historia de amor. Enhorabuena por ello», ha zanjado.