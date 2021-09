La colaboradora de ‘Sálvame’ ha reaparecido en el plató de ‘Sálvame’ para responder a las últimas declaraciones de su hermana, Terelu Campos, y su sobrina, Alejandra Rubio.

No hay polémica televisiva en la que no estén implicadas las Campos. Este mismo lunes, Carmen Borrego ha reaparecido en el plató de ‘Sálvame’ para responder a las últimas declaraciones de Alejandra Rubio y Terelu Campos. El clan Campos está más quebrado que nunca y la hija pequeña de María Teresa Campos ha querido dar sus primeras declaraciones tras las últimas palabras de su hermana y su sobrina en ‘Viva la vida’.

A pesar de que la unión con su hermana parecía indestructible, ahora su relación no pasa por el mejor momento. Carmen Borrego ha querido responder a su hermana y explicar cómo se siente: «Lo que no voy a hacer es mentir, porque no es mi estilo. Yo no he hecho público nada de lo que he hablado con Terelu ni lo voy a hacer. Estoy muy cansada de que ella se come mucho, yo también me como muchas cosas», ha empezado diciendo.

Carmen Borrego ha querido dejar claro lo dolida que está: «Yo he tomado la decisión de ser yo y espero no molestar a mi familia. Yo no digo a nadie de mi familia lo que tiene que decir. Mi hermana me ha corregido muchas cosas. Ya estamos todas metidas aquí, somos mayores… Estoy dolida porque al final Carmen es la que hace todo, la que provoca… yo sufro mucho por este tema. He llorado por Terelu y por Alejandra, y no quiero seguir haciéndolo. Tengo más gente, tengo un marido maravilloso y una hija maravillosa», asegura, dejando claro que su hermana y su sobrina no son su único apoyo.

De hecho, Carmen tiene dos apoyos increíbles, el de su marido y su hija, que están sufriendo mucho al ver a la colaboradora de ‘Sálvame’ sufrir en los platós: «En casa están cansados de verme mal. No me puedo llevar todo a casa. Yo no tengo ningún problema en hablar con Terelu. No voy a decir qué me ha dicho. Las cosas en caliente son difíciles hablarlas, pero cuando ya se enfrían todavía es más difícil. No os quepa duda de que el acercamiento se va a producir. Yo he pasado tardes muy malas por este tema. Siempre he intentado apagar el fuego. Estoy harta de escuchar que soy una dramática. Yo quiero divertirme. Estoy convencida de que Terelu le dice cosas a su hija».

Terelu Campos habla de la polémica con su hermana en ‘Viva la vida’

No hay que olvidar las palabras que ha dicho Terelu Campos este pasado fin de semana en ‘Viva la vida’. «Ella sabe que estoy molesta. Le he pedido a Alejandra que creo que las dos se han dejado llevar, no me he querido posicionar. Ahora ya me he manifestado en privado. Esto es alimentar algo que no quiero alimentar. Es algo que es dañino para mi familia. Si tú y yo somos hermanas, tú y yo nos conocemos», ha comentado entre otras cosas en el plató del programa de Emma García.