En su entrevista en exclusiva con SEMANA, el hermano de Rocío Jurado ha narrado el episodio en el que fue amenazado por el excolaborador de ‘Sálvame’.

La serie documental de Rocío Carrasco ha supuesto un auténtico revuelo mediático y ha traído consigo un sinfín de comentarios. Los protagonistas involucrados en el desgarrador relato de la hija de Rocío Jurado tomaban la decisión de mantenerse al margen en un principio. Sin embargo, conforme han pasado las semanas, la familia de la empresaria ha salido a la palestra para su visión de la historia. A la espera de que se emita la segunda parte del espacio de La Fábrica de la Tele, Amador Mohedano ha roto su silencio en exclusiva en SEMANA para explicar cómo se siente y cómo le ha afectado el testimonio de su sobrina. En su charla con esta revista, el hermano de «La Más Grande» también ha aprovechado la ocasión para lazar algún que otro reproche a Antonio David Flores, con el que, hasta ahora, mantenía una estrecha relación.

Amador Mohedano avisó de que hablaría largo y tendido cuando la serie documental de Rocío Carrasco llegara a su fin. Y así lo ha hecho. En su entrevista con SEMANA, el de Chipiona le ha lanzado un claro reproche a Antonio David Flores y ha reconocido que tanto él como su sobrina «han hecho las cosas muy mal«. «Él no es ningún santo, habrá tenido todos los defectos del mundo», critica el hermano de «La Más Grande» y recalca que los conflictos entre los dos adultos han repercutido en el bienestar de sus dos hijos, Rocío y David Flores.

A pesar de la imagen de unidad que ambos habían proyectado en los últimos años, Amador Mohedano ha insistido en que siempre ha tenido una guerra con el exconcursante de ‘GH VIP’ desde que este y Rocío Carrasco se separaran. Tanta ha sido la tensión entre ambos que Amador Mohedano no ha dudado en narrar a SEMANA el episodio en el que fue amenazado por el marido de Olga Moreno. «Un día me dijo: ‘No conoces mi otro yo‘. Y le contesté: ‘No te pases ni una mijita conmigo’, y ahí quedó la cosa», cuenta.

Echando la vista atrás y remontándose al episodio en el que Rocío Carrasco aseguraba que su madre le tenía miedo a Antonio David Flores, Amador Mohedano ha recordado que el que fuera Guardia Civil «en aquella época estaba muy subido«, pero ha desmentido que la cantante estuviera aterrorizada. En su encuentro con esta revista, Amador Mohedano se muestra triste y apesadumbrado tras escuchar el relato de su sobrina. Sin embargo, reconoce que para él tiene mucho peso la labor que ha hecho Antonio David Flores con los nietos de Rocío Jurado: «El padre querrá que los niños estén bien con la familia, con su sangre, que se sigan viendo«.

Amador responde, por fin, a Rocío Carrasco

Amador Mohedano se ha explayado a la hora de valorar la serie documental de Rocío Carrasco en su conversación en exclusiva con SEMANA. En el interior de tu revista favorita, que puedes encontrar de forma física en los quioscos, o descargando la versión online AQUÍ, se encuentra la entrevista íntegra del de Chipiona. En concreto, el exmarido de Rosa Benito asegura que fue muy duro escuchar el relato de su sobrina sobre su intento de suicidio. De la misma forma, el hermano de Rocío Jurado ha hablado largo y tendido sobre la apertura del testamento de la artista y ha dado su opinión sobre ‘En el nombre de Rocío’, la segunda parte del documental de la empresaria.