Kiko Rivera denuncia que su madre, Isabel Pantoja, todavía no ha ido a visitarle después de la llamada telefónica a ‘Sábado Deluxe’

Este fin de semana, Kiko Rivera se abrió en canal al confesar que padecía una enorme depresión y estaba viviendo sus horas más bajas. Lo hizo en ‘Sábado Deluxe’, donde se enfrentó a su entrevista más complicada después de que saliera a la luz diferentes mensajes en los que acusaban al DJ, de volver a ser infiel a su pareja, Irene Rosales. «Estoy hundido. No soy ningún ejemplo. Solo me queda decir que voy a seguir apostando por mi mujer siempre. No sé de qué manera agradecerle al Señor que la pusiera en mi camino porque si Irene no estuviese a mi lado igual no estaría vivo», decía el hijo de Isabel Pantoja sin saber que minutos después su madre entraría por teléfono. Rota en llanto, la tonadillera aseguró a su hijo que «jamás te dejaré en el suelo». Unas palabras que en su momento emocionaron a su hijo, pero que días después no entiende y ha lanzado una pullita a través de sus redes sociales.

La pullita de Kiko Rivera a su madre, Isabel Pantoja

Este mismo martes, el cantante ha compartido una fotografía en su cuenta de Instagram en el que ha escrito lo siguiente: «Las palabras se las lleva el viento… 3 días y aún sigo esperando que vengas a darme un beso. 🤙🏻 Por cierto Buenos días a todos familia! Os requetequiero❤️ Y hoy comienza un nuevo día!🌞», ha comenzado diciendo en su perfil de Instagram. «Nada ni nadie podrá conmigo podéis estar seguro!

Vamo ‘pa rriba💪🏻», ha sentenciado en la publicación. Esto puede dar a entender que Kiko Rivera todavía no ha recibido la visita ni el cariño que su madre tanto le declaraba públicamente a través de la pequeña pantalla.

Kiko Rivera ha recibido muchos mensajes de apoyo en esta misma publicación. «Se fuerte 💪🏻💪🏻 saldrás de esta. Si me admites un consejo: no digas nada amigo que te puedas mañana arrepentir o costar un disgusto, por lo menos públicamente; ánimo que sales de esta seguro, reza a los tuyos al cielo para que te protejan y te manden 💪🏻 @riverakiko», le escribía Juan Peña en la mencionada publicación. Pero además de rostros conocidos, muchos de sus seguidores le han mandado también mensajes de apoyo e incluso se han atrevido a dar algún que otro consejo.

«Llama a esa persona que esperas que te de un beso, a veces somos nosotros quien tenemos q dar el paso, pero no te quedes con las ganas de algo que estás deseando. Haz lo que tu corazón de dicte», «Vamos Kiko …tener una familia al lado es lo mas importante para salir de todo …juntos…tu puedes con eso y con más….un abrazo enorme 😍😍», o «Mucho ánimo kiko y desde Almería te mando un montón de abrazos y besos», han sido algunos de los mensajes.