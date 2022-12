Estas fechas tan señaladas son muy difíciles para Ana María Aldón puesto que llegan en medio de su separación con José Ortega Cano. Días después de enfrentarse a una dura mudanza, la colaboradora de televisión ha reaparecido en ‘Fiesta’ y se ha mostrado alicaída al pensar que va a ser la primera vez en diez años que no se va a sentar en una mesa de Navidad con gente. Una decisión que ha tomado ella de forma consciente, pero con la que no puede evitar sentir rabia. Por ello, no ha dudado en hacerle un último reproche al diestro.

Ana María Aldón se ha puesto melancólica al ver una imagen de ella junto a su hijo pequeño, José María, posando en un estudio fotográfico por Navidad. Un momento muy especial que ha provocado que se remonte a algunos episodios de su pasado. De la misma forma, el programa de Emma García ha hecho un repaso por los mejores momentos de la vida de la diseñadora con Ortega Cano, así como las idas y venidas que han tenido en los últimos tiempos. Ante esto, la colaboradora ha sentido rabia y ha hecho hincapié en que se le han pasado muchas cosas por su cabeza y «muchos reproches».

«Esta situación la podría hacer evitado él, no lo ha hecho porque no le ha merecido la pena. Espero que esta noche no haya llamadas porque estamos de cena. La separación viene después de dimes y diretes. Él lo podía haber evitado y haber parado y decir: hasta aquí. El hecho de haberlo permitido tantas veces… No es consciente, pero hasta hoy porque no voy a estar en la mesa. Llevo diez años, no voy a estar ni con mi familia ni con ellos», indica. Además, deja claro que no tiene intención de irse a su casa de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) sin su hijo pequeño.

Coincide con Isabel Luna, amiga de José Ortega Cano

Minutos después de sus declaraciones, Isabel Luna, la nueva amiga de José Ortega Cano, aparecía en plató para deleitar a los espectadores con una actuación. Aunque, previamente, se sentaba a la improvisada mesa de Nochebuena de ‘Fiesta’ para hablar de lo que estaba viviendo en los últimos días. Deja claro que tiene una amistad con el diestro desde hace años, aunque esto no convence a Ana María Aldón. «Yo en diez años no la conozco como su amiga y ahora varias veces seguida se han visto numerosas veces… Me llama la atención ese vínculo tan cercano que yo desconocía», aseguraba y dejaba claro que sus palabras no eran fruto de los celos. Además, también sacaba a la luz que la cantante y el diestro se mensajeaban de forma continua. «A mí me gusta que él salga y entre. Si lo hace contigo mejor, estoy preparadísima para que mi marido rehaga su vida», finalizaba.