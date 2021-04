Aunque trata de pasar desapercibida en los medios, esto es algo que Julia Janeiro no cumple en sus redes sociales, donde acaba de presentar a su mascota.

La mayoría de Julia Janeiro sigue provocando muchos titulares en torno a ella. Aún así la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario sigue fiel a su idea de no dar el paso de hablar ante ningún medio de comunicación, a pesar de que en su día a día tiene que convivir con numerosas cámaras de televisión. Este silencio no lo mantiene en sus redes sociales, donde hace apenas unos minutos presentaba a la mascota con la que vive.

Hay que recordar que la joven reside desde hace un tiempo en Getafe, Madrid, junto a su novio, Brayan Mejía. Lo que no sabíamos hasta ahora es que ampliaron la familia con un pequeño gatito, al que acaba de presentar la joven en sus redes sociales: «Las dos ratoncitas de la casa somos nosotras 🐭», escribía junto a una instantánea en la que aparecen ambas tumbadas en el sofá de casa y abrazándose.

Julia Janeiro ha presentado a su mascota en las redes sociales

Esta publicación llega después de que se haya hablado mucho de la decisión de Jesulín de Ubrique de no reunirse con su hija durante uno de sus viajes a Madrid. Este pasado fin de semana, su padre viajaba a Madrid por trabajo, pero a diferencia de lo que muchos podían pensar, Jesulín de Ubrique decidía no reencontrarse con su hija, que hace apenas unos días celebraba su mayoría de edad sin la presencia de sus padres. Hace apenas unos días, Julia Janeiro compartía una imagen de ella misma junto a una reflexión que ha llamado mucho la atención de sus seguidores.

El torero es uno de los fichajes estrella de la segunda edición del concurso ‘El Desafío’. Este es el principal motivo de su viaje a la capital, cumplir con la grabación del programa de Antena 3 que está presentado por Roberto Leal. Se dejaba ver junto a sus compañeros entrando en los estudios con ropa deportiva y la obligatoria mascarilla. Sin embargo, las estrictas medidas que ha marcado la productora para evitar contagios harán que no pueda encontrarse con su hija.

Esta decisión ha sido muy criticada por todos, ya que la mayoría no entiende el motivo que le ha llevado a no reunirse con ella. Julia Janeiro aprovechaba la ocasión para compartir una reflexión: «Become more aware of what is really worth your energy» [«Sé más consciente de lo que realmente vale tu energía»].

La reflexión de Julia Janeiro tras no ver a su padre en Madrid

Parece que Julia Janeiro entiende las circunstancias de la situación. Pero para otros no es comprensible que después de haber celebrado la mayoría de edad sin la presencia de sus padres, ahora Jesulín no haya hecho lo posible por reunirse con ella. La joven vive desde hace un tiempo en Getafe, Madrid, junto a su novio, Brayan Mejía, que está siendo su apoyo más incondicional en estos momentos de revuelo mediático.