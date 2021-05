Mila Ximénez ha revelado cuál es el mejor regalo que tiene de cara a su 69 cumpleaños, una fecha que no celebrará cómo ella querría.

Nadie duda que a Mila Ximénez le hubiera gustado tener un cumpleaños muy distinto. A pesar de que la colaboradora querría celebrarlo sin restricciones de por medio y estando ya recuperada, lo cierto es que este viernes tendrá que conformarse con una celebración muy íntima. Rodeada de su círculo más cercano y sin tener previstos muchos encuentros, la comunicadora puede presumir de haber recibido un regalo por adelantado. Un obsequio que lejos de ser material, permanecerá siempre en su memoria. Hablamos de cómo sus amigos y parte de su familia se han volcado en ella durante su enfermedad, gesto que ella agradece cada día que pasa. El tratamiento no está siendo fácil, por lo que cada uno de estos bastones es para ella un pilar al que agarrarse cuando el día a día le aprieta. «Estar cuidada y protegida por los míos es el mejor regalo que he recibido de esta enfermedad. Tengo docenas de manos que no me sueltan», ha dicho la periodista.

Mila es consciente de lo importante que es estar bien rodeada ante un problema de salud de este calibre. Aunque la colaboradora de ‘Sálvame’ está siendo mucho más positiva que hace algunas semanas y tan solo piensa en volver a estar al pie del cañón, en ciertos momentos necesita el empuje de compañeros de profesión, lo cual además ha agradecido a ABC. Belén Esteban, Kiko Hernández, Terelu Campos o Jorge Javier Vázquez la han mandado mensajes de ánimo tanto públicamente como en privado, lo que emociona a la sevillana. Si bien es cierto que han sido semanas duras, a su lado han estado algunos de ellos también durante las visitas al hospital, sirviendo de punto de apoyo, lo que se traduce en una de las lecciones más valiosas en esta batalla. Deseosa por volver a estar tranquila y por que la salud no sea un problema en su día a día, Mila puede presumir de tener cerca de ella a los mejores amigos.

Vídeo: Europa Press

Desde hace algún tiempo trata de mantener un perfil bajo y no hacer apenas ruido. Tanto es así que, a pesar de que SEMANA ha tratado de ponerse en contacto con ella, Mila no ha querido hacer declaraciones. La colaboradora de televisión está únicamente centrada en seguir adelante y en que los resultados obtenidos con su tratamiento sean positivos, algo que se está esforzando por lograr junto a grandes expertos. Esta misma semana acudió con Belén a la clínica de La Luz y lo hizo rodeada de amor, un auténtico regalo que está presente desde que el mes de junio confirmara la enfermedad a la que se enfrentaba.

Fue hace tan solo unas semanas cuando Mila incluyó una frase en la biografía de su perfil de Instagram con la que dijo cómo quería que se la recordara. «Mi única biografía es seguir intentando ser mejor», escribió Toda una declaración de intenciones con la que grita al mundo cuál es su posición en la vida.