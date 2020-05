Alma Cortés Bollo está pasando estos días en compañía de su pareja, Juan José, y la hija que tienen en común, Jimena, que nació en febrero. El encierro en casa no le permite ir a ver a parte de su familia y a sus amigos, y tampoco a su madre, Raquel Bollo, a la que está muy unida.

Ambas viven en la misma ciudad y se ven muy de vez en cuando, por lo que el hecho de que se tengan que quedar en casa confinadas ha hecho que se echen mucho de menos. Eso sí, Alma Cortés Bollo ha querido tener un detallazo con su madre durante estos días para recordarle lo mucho que la quiere, aunque no son muy de mostrarse el cariño habitualmente.

Un ramos de flores. Ese ha sido el regalo que le ha mandado a casa a su madre, y junto a este detalle, una carta en la que Alma Cortés Bollo le dedica unas bonitas palabras a su madre desde la distancia. «Gracias mi vida, Alma, te quiero con toda mi alma», le contestaba emocionada la colaboradora de televisión.

«Gracias por ser y estar de manera incondicional. No habrá días suficientes para agradecerte todo lo que haces como madre. Te amo con locura», le dedica Alma a su madre en un bonito texto que Raquel Bollo ha querido compartir con sus seguidores por lo que supone recibir un regalo tan especial durante estos días.

Este bonito mensaje ha sido todo un chute de energía para la colaboradora de televisión, que no puede echar más de menos a sus hijos y a su nieta. Hay que recordar que en casa ya solo está junto a su hijo Samuel. Además, hace apenas unos meses que se convirtió en abuela por primera vez y no está disfrutando todo lo que le gustaría de su nieta.

Este bonito mensaje por parte de la joven a su madre llega cuando Alma y Raquel protagonizaron un vídeo en el canal de Mtmad de la primera, en la que hablaban de cómo era su relación. Después de varias preguntas, llegamos a la conclusión de que no se demuestran muchas veces el cariño que se tienen, pero también que no pueden vivir la una sin la otra. Este regalo llega justo unos días después de que se celebre el Día la Madre.

¿Quién es más cariñosa? La primera pregunta de este tag a ciegas que han hecho madre e hija ya ha provocado la primera pelea entre ambas. Y es que cada una de ellas dice que ellas son las más cariñosas. «Yo, 100%», empieza diciendo Raquel Bollo. A esto, su hija responde: «Es que tú conmigo no eres cariñosa conmigo. Yo soy cariñosa hacia la gente», dice rotunda. «No ves, yo tengo que responder bajo mi punto de vista, y conmigo no eres nada cariñosa», desvelaba. Aún así, con detalles como estos demuestra que ella dice las cosas de una manera especial y cuando le apetece.

Más preguntas de madre e hija

¿Quién es más ordenada? En esta pregunta no hay ninguna duda. Y es que ambas han dicho que la más ordenada es la colaboradora de televisión. Parece que con el paso de los años, Raquel Bollo ha sabido ser más organizada y no puede ver nada desordenado, algo que por ahora parece no haber heredado su hija.

¿Quién es más paciente? En estos momentos tan complicados, tanto Raquel como Alma se consideran pacientes. De hecho, Raquel Bollo ha asegurado que está en una etapa de su vida en la que asegura estar siendo muy paciente. Y no es para menos, puesto que la situación no está siendo buena para nadie por las consecuencias que ha provocado el coronavirus.

La más dormilona. Esta pregunta no ha creado conflicto, ya que ambas coinciden en que la más dormilona de las dos es Alma. «Yo antes no era tan dormilona, mamá», dice la joven, a lo que Raquel le contesta: «No, la verdad es que no, has tenido épocas. Ahora la época de dormilona se te habrá pasado un poquito con Jimena.

La más fiestera. La joven siempre ha tenido más ganas de salir que su madre. Pero esto puede ser debido a su edad. Sin embargo, el hecho de ser madre le impide ahora salir tanto como lo hacía antes.

Estamos seguros de que madre e hija están deseando reencontrarse para abrazarse y besarse. Además, Raquel Bollo estará deseando encontrarse con su nieta, que nació algo más de un mes antes de que el Gobierno decretara el Estado de Alarma en nuestro país. En la fase uno, que entra en vigor la semana que viene si todo va bien, ya será posible hacer reuniones con amigos y familiares en un domicilio, aunque respetando la distancia de dos metros de seguridad. ¿Será el momento elegido por la colaboradora para dar el paso de ir a visitar a sus hijos y su nieta?