Después de diez años sin verse, Chabelita Pantoja y María del Monte han protagonizado un emotivo reencuentro. Ambas han coincidido en el plató de ‘Sábado Deluxe’ donde nada más verse se han fundido en un cálido abrazo. Lágrimas y muchas emoción, así han vivido esta destacada jornada las dos protagonistas. La joven se ha visto envuelta en un mar de lágrimas, incluso antes de producirse el esperado momento. Una vez juntas, era la cantante quien rompía el hielo: «Qué guapa estás», le ha dicho.

Tanto María del Monte como Isa Pantoja han manifestado su interés por recuperar el tiempo perdido. Saben que tienen muchas cosas que tratar, pero la artista ha recordado que no estaba en el sitio indicado para ello. «Tú sabes como yo soy y aquí no», le ha insistido. Acto seguido ha afirmado que habían hablado varias veces en los últimos tiempos y que seguirían haciéndolo. «Pero este no es el sitio, no es el lugar. No aquí, cariño mío». Además, ha subrayado que siempre la consideraría una persona importante en su vida. «Lo único que hay que mover y promover es el amor. ¿El rencor para qué sirve?». Ha querido elogiar la actitud y madurez de la joven: «Me gusta mucho como estás haciendo las cosas, te lo he dicho varias veces».

La felicidad de Chabelita Pantoja

«Me alegro mucho que esté aquí. Muchas gracias por todo. Me siento como en casa cada vez que vengo», ha afirmado la hija de Isabel Pantoja por haber vivido esta jornada tan especial que marca un punto de inflexión. «Es una persona que aunque haya pasado el tiempo parece que todo pasó ayer. Le tengo mucho cariño aunque no tenga contacto con ella. La he echado mucho de menos». Ha recordado que ella fue clave durante su infancia, también que siempre se lo había pasado muy bien con su «nana». Adoraba aquellas tardes en las que se divertían viendo ‘El Rey León’. «Nos lo pasábamos muy bien las dos», ha corroborado la artista.

La llegada a Mediaset de María del Monte ha generado cierta expectación, no solo para Chabelita, también para los distintos colaboradores que han estados presentes. Algunos de ellos como María Patiño y Chelo García Cortés han terminado llorando al ver a ambas abrazadas. Esta última ha recordado la relación tan estrecha que tuvieron en su día. Nada más bajar del vehículo en el que ha llegado a las instalaciones, la artista ha querido hacer la siguiente advertencia: «Lo que tengamos que decirnos aquí no se dirá nada, pero le daré un abrazo seguro». Asimismo ha afirmado que el día en el que se dejaron de ver fue uno más, pero no lo que sucedió en aquella destacada jornada. Siempre discreta y celosa de su privacidad, ha dejado para ambas una charla pendiente.

