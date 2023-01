Elena Huelva posteaba este lunes a última hora un escueto mensaje que tan solo recordaba a sus seguidores lo que sentía por ellos. «Os quiero», decía en su red social. La joven, que se ha convertido en toda una heroína por su incansable lucha contra el cáncer, actualizaba solo un día después su estado de salud y revelaba lo duro que se estaba haciendo el camino. «Hoy me he despertado no de la mejor forma, es más, nada bien, un muy susto. Están siendo días muy difíciles, están siendo muy complicados cada vez más, pero como sabéis yo soy más fuerte, y más complicada. Quiero que sepáis que yo ya gané, hace mucho. Seguimos, siempre», ha dicho este martes. Un texto que ha acompañado de una imagen en la que aparecen sus personas favoritas con las manos entrelazadas, siendo esta, sin ninguna duda, su mejor tesoro. Tras su publicación muchos de sus amigos y anónimos le han brindado todo su apoyo para que siga batallando con todas sus fuerzas.

Ana Obregón, en especial, quiere recordar a Elena la lección que está dando a todos gracias a su valentía, unas palabras que ella agradece y que, sin duda, sirven de bálsamo estos días. «Mi princesa guerrera, conocerte y estar a tu lado, hablar contigo, con tu ángel de hermana, con tu madre, ha sido lo mejor del año 2022 que me ha pasado. Has venido a esta vida como mi hijo y muchas otros jóvenes a darnos una lección de vida infinita. Sabes que te quiero muchísimo. Has ganado princesa. Tus ganas ganarán siempre», dice la presentadora y actriz. Otros como India Martínez le insisten en que, aunque sea desde la distancia, le sostienen la mano, al igual que Eva González: «Todo este país te coge de la mano fuerte, vamos mi niña».

Eso sí, este es solo un ejemplo del continuo goteo de mensajes que se pueden leer en el universo 2.0, donde también anónimos le empujan a seguir peleando. Tal ha sido el apoyo recibido en las últimas horas que la joven se ha convertido incluso en Trending Topic en Twitter, donde le dedican los mejores de los deseos. Su madre Emi tampoco ha desaprovechado la oportunidad recordándole a su hija que siempre estará a su lado o su hermana, quien deja claro que para ella «siempre tendrá la sonrisa más bonita del mundo».

Esta joven que tan rodeada se ha sentido de grandes rostros conocidos, padece sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer raro que se produce ya sea en los huesos o en el tejido blando alrededor de los mismos. Fue hace algún tiempo cuando explicó que los médicos habían encontrado metástasis en su tráquea, lo que ha dificultado su recuperación: «Es muy peligroso porque como sabéis es por donde respiramos y bueno, no hace falta que diga mucho más. Quiero dejar claro que yo ya he ganado, que mis ganas han ganado por todo el amor y las personas que tengo a mi lado». Precisamente es el mismo que padeció Álex Lequio, así como otros famosos como Dani Rovira, quien superó la enfermedad y quien afortunadamente ya hace vida normal.