Este fin de semana, María José Campanario ha reavivado la llama de su guerra contra Belén Esteban. A través de una carta publicada en las redes sociales, la odontóloga ha llamado «princesita barata» y una «lerda» de «lengua fácil» a la de Paracuellos del Jaram. Además, la acusaba de llevar 20 años viviendo a costa de hablar de la vida de su familia.

Belén Esteban tomará acciones legales contra Campanario

La madrileña reaccionaba de inmediato a las duras palabras de Campanario: «Se puede liar la tercera guerra mundial». Dispuesta a pelear, Belén ha desafiado a su eterna rival: «Se puede liar la tercera guerra mundial». No en vano, hace apenas unas horas ha anunciado que tomará medidas legales contra María José Campanario. «Me lo llevo todo por delante. Mis abogados ya me han llamado. ¡Y tiro! ¡Vamos que si tiro! Es tan fuerte… Quedas tan mal, cariño». La ex de Jesulín de Ubrique se ha puesto en manos de su equipo de asesores legales para demandar a la mujer de su ex. Y va a por todas: «Si ella tiene armas yo tengo un arsenal… Yo quiero tranquilidad, pero no voy a consentir que se falte a mi dignidad. José, eres libre para escribir cartas, para todo. Pero luego José… yo no me voy a callar. Cuando ella ha estado malita siempre he dicho que ojalá se recuperara».

El diestro hasta ahora se ha mantenido al margen de la batalla entre las dos madres de sus hijos. Pero no ha podido evitar que la polémica le salpique. Este lunes ha sido abordado por la prensa gráfica, que le ha preguntado por las incendiarias palabras de su esposa. Y, como es habitual en él, ha optado por el mutismo. Cero comentarios. Nada que decir sobre un asunto que lo trae de cabeza desde hace más de dos décadas. Cansado de los incontables cruces de acusaciones entre María José y Belén, ha decidido que lo mejor es permanecer en silencio. Al menos ante los medios de comunicación.

Y es que el torero no suele pronunciarse sobre los piques entre dos de las dos mujeres más importantes de su vida. Curiosamente, ambas tienen claro que la cosa no se queda aquí. Tras la explosiva carta de María José Campanario tachando a Belén de mentirosa y de aprovechada, esta se encuentra «tranquila», según ha explicado Jesús Manuel Ruiz en ‘Sálvame’. El periodista ha revelado alguien del entorno le ha dado un toque de atención y le hizo ver que su carta fue un error. “La guerra por parte de ella ha terminado esta mañana, no va a seguir”, anunciaba el colaborador.

Belén, por su parte, tiene mucho que decir. Pero lo hará por vía judicial. Ha dejado claro que ha ya dicho mucho en respuesta a Campanario, pero si esta sigue hablando de ella irá a por todas. «Demándame. Aquí la única que ha estado condenada has sido tú. Demándame. No te equivoques. Estoy harta de tus amenazas. Yo estoy curada. Espero que estés curada tú de tu enfermedad: la maldad», ha sentenciado.

La colaboradora advierte. «¡A mi hija ni la nombres!»

La colaboradora ha confesado que no piensa ponerse en contacto con María José Campanario porque no tiene nada que hablar con ella: «Yo con esta señora no tengo que aclarar nada porque no tiene nada que ver con mi vida. No tengo nada que aclarar con ella ni con el padre. No la voy a nombrar más. ¿Qué voy a arreglar yo?». Amenazante, Belén Esteban ha desafiado a la catalana: «Con lo tranquila que estaba yo y ahora viene la José… ¡Vale ya! ¡Que soy el caballo de Troya! Voy a hablar de la José».

Quizás Campanario se haya arrepentido ya de sus actos, pero Belén Esteban está que echa humo. Le han tocado lo que más quiere, a su hija Andrea y a su marido, Miguel Marcos, y no piensa pasar por alto tantas ofensas. «Escribe lo que quieras. Pero no te dirijas a mí. ¡Y a mi hija ni la nombres!», ha zanjado. «Miguel trabaja. Miguel a día de hoy no lo he visto ni en una exclusiva el día de su vida. ¡Así que ni le nombres! ¿Tú no has hablado de mí? ¿Qué eres, la muda de Ubrique?».