La llegada de Isabel Pantoja a los juzgados de Málaga para declarar ha sido la imagen del día. Ha acudido acompañada de su hermano, Agustín Pantoja, pero el resto de familiares han estado muy pendientes de ella en este día tan crucial. Una de ellas ha sido su hija, Chabelita Pantoja, que ha pasado una noche horrible pensando en el trago por el que tenía que pasar su madre.

La hermana de Kiko Rivera ha visto las impactantes imágenes de su madre entrando junto a siete guardias civiles y se queda sin palabras: «Estoy sin palabras, esta noche no he podido dormir, he pensado todo el rato en ella…», expresa con el rostro totalmente desencajado al ver a su madre escoltada por la Guardia Civil.

«Pensaba que no iba a asistir, me impresiona verla allí otra vez, seguro que le han venido a la mente muchos momentos que todos recordamos…», dice Chabelita Pantoja con la voz entrecortada. Por último, Chabelita Pantoja cree que «con su estado anímico que tiene, esto le perjudicará más todavía».

Chabelita Pantoja pensaba que su madre no acudiría a los juzgados

La joven no ha dudado en compartir con todos que le ha impresionado que su madre no tuviera seguridad a su llegada: «No ha habido protección, no lo entiendo, ni como hija ni como ciudadana». La colaboradora de televisión ha destacado que le ha llamado la atención que no hubiera «vallas» como medio de seguridad y ha añadido: «Entiendo que los medios de comunicación tengan que hacer su trabajo. Lo veo lógico ya que está ahí en persona, se quieren acercar para sacar información y ver la reacción de mi madre lo más cerca posible».

Chabelita Pantoja ha recordado que la otra vez su madre lo pasó muy mal y sigue sin creerse que su madre no tuviera ningún tipo de seguridad: «Sabiendo además lo que pasó la última vez, que se desmayó, le tiraron del pelo… ya no solamente la prensa, sino la gente que se acerca, tú no sabes si quieren apoyarla o no». Cree que igual la seguridad la han solicitado, pero tal vez no se le haya aceptado: «Supongo que ella o mi tío Agustín habrán solicitado que haya algún tipo de protección pero no sé si se habrán negado».

Isabel Pantoja pasa uno de los peores tragos de su vida

En medio de su recuperación de una depresión, la cantante ha tenido que trasladarse hasta Málaga para declarar en el juzgado. La entrada al Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga ha sido sorprendente, ya que ha tenido que ser escoltada por la Guardia Civil por la cantidad de prensa que había en la puerta de las instalaciones. Una vez dentro de la sala, Isabel ha tenido que ver cómo la prensa le hacía fotos, ya sentada en el banquillo. En este momento, la cantante se ha derrumbado y no ha podido evitar las lágrimas.

Isabel Pantoja ha tenido que salir de su encierro porque tiene que comparecer como administradora única de la sociedad Panriver56 y explicarse acerca de la supuesta venta irregular de la casa Mi Gitana, la misma propiedad en la que vivió con el que fuera alcalde de Marbella, Julián Muñoz. Isabel Pantoja podría enfrentarse a tres años de cárcel. Y es que la Fiscalía provincial considera que la cantante fue “cooperadora necesaria de un delito de insolvencia punible”, ya que creen que en todo momento intentó eludir el pago de una deuda. No solo se le solicita para ella tres años de prisión, también podría ser condenada a pagar 11.000 euros de multa y 110.000 euros de indemnización. Esto es lo que pide la empresa que ha demandado a su sociedad.

