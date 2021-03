Alfonso Merlos ya se ha enfrentado a las preguntas sobre Alexia Rivas y Marta López, sus exnovias, quienes ajustarán cuentas en Supervivientes. La polémica que terminó con su estilo de vida en televisión vuelve a causarle problemas. Vea el vídeo

La nueva edición de ‘Supervivientes 2021’ ya está calentando motores con el anuncio oficial de los famosos que han aceptado el reto de acudir al reality más duro de la televisión. Entre las concursantes que la cadena ya ha presentado formalmente se encuentra Alexia Rivas y Marta López, enfrentadas mediáticamente por su pasado común con Alfonso Merlos. El periodista se encuentra de nuevo en el ojo del huracán, a pesar de que creía que con su ruptura con su compañera de profesión su perfil público asociado a la crónica social se había terminado. No es así. Aún le queda mucho a lo que hacer frente y es que por delante su historia de amor a tres bandas volverá a ser puesto sobre el tapete y su respuesta a las polémicas serán de nuevo buscadas por los reporteros.

Vídeo: Europa Press

Así ha sucedido ya a falta de varias semanas para que ‘Supervivientes’ dé comienzo con el salto en helicóptero de sus concursantes, entre ellas las exnovias de Alfonso Merlos. Es por ello que su reacción ante las preguntas de los reporteros sea fría y distante. El periodista ya salió escaldado al mezclar asuntos sentimentales con los profesionales. Tenía un perfil serio como colaborador en programas de Mediaset, como en la mesa política y social de ‘El programa de Ana Rosa’ o ‘Ya es mediodía’. Un trabajo que terminó cuando su relación con Marta López estalló, ante la aparición estelar de Alexia Rivas en su videollamada y en su vida. Se le acusaba no solo de haber sido desleal a su pareja, sino también de haberse saltado el confinamiento al recibir visitas prohibidas. Una polémica que puso en peligro su estilo de vida.

Marta López ya ha dejado claro que no tiene que ajustar cuentas con Alexia Rivas y que no entra en sus planes “rajar sobre Merlos” para cimentar su presencia en el concurso. Eso sí, no niega que tenga una conversación pendiente con la reportera que un día en plena cuarentena por la pandemia del coronavirus apareció semidesnuda en una videollamada de Alfonso Merlos, dando la vuelta al mundo y con especial revuelo en España.