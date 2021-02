Tras la inesperada noticia de la ruptura entre Julio José Iglesias y Charisse Verhaert, Tamara Falcó hace frente a las preguntas de la prensa

Hace unas semanas que conocimos la noticia de la separación entre Julio José Iglesias y Charisse Verhaert después de más de 8 años casados y 16 años juntos. Una noticia inesperada y que conocimos este 2021, pero que, al parecer, viene de largo, ya que la demanda de divorcio fue presentada en la Corte de Miami el pasado verano. La familia Iglesias siempre se ha mantenido muy discreta a la hora de afrontar estos temas personales ante la prensa. Inevitablemente, Tamara Falcó ha tenido que hacer frente a las preguntas de los medios de comunicación sobre esta inesperada separación que ha copado los titulares de muchos de los medios internacionales.

A Tamara Falcó no le ha sentado bien la pregunta sobre la separación de su hermano

Este jueves, y coincidiendo con el 70 cumpleaños de su madre, Isabel Preysler, Tamara Falcó se ha enfrentado a las preguntas de la prensa sobre esta inesperada separación. A la socialité no le ha sentado muy bien el hecho de que estuvieran en las inmediaciones de la escuela Le Cordon Bleu, donde está haciendo un curso de cocina tras su experiencia en ‘MasterChef Celebrity’. Al terminar este curso de alta cocina obtendrá un reconocimiento internacional, el Gran Diplôme. Si quieres ver la reacción completa de Tamara Falcó y pincha en el vídeo y dale al play.

Vídeo: Europa Press

Tal y como se pueden apreciar en las imágenes que hay sobre estas líneas, Tamara Falcó no hace mención alguna sobre la ruptura de su hermano y ni siquiera sobre el cumpleaños de su madre, Isabel Preysler, que este mismo jueves cumple 70 años. La colaboradora de televisión deja claro que no va a responder a preguntas que no vayan relacionadas con ella. Una tónica que siempre ha seguido.