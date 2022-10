Kiko Rivera no puede evitar reírse cuando le hablan de las declaraciones que dio su hermana, Chabelita Pantoja, hace apenas unos días. En ellas, la joven definía al dj como una persona «despreciable» por todo lo que había dicho de ella en su última entrevista. Este lunes, el hijo de Isabel Pantoja ha llevado a sus hijas al colegio y a la vuelta ha sido preguntado por las palabras de su hermana. Kiko no puede evitar reír a carcajadas y a soltar frases como «anda que…» o «¡a la paz de Dios!».

El dj se ríe a carcajada limpia cuando le preguntan por su hermana

Vídeo: Europa Press.

Parece que las palabras que le dedicó su hermana el pasado viernes en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’ no afectan al dj en absoluto. Su reacción lo deja más que claro. Kiko Rivera no puede parar de reírse cuando el reportero le habla de este tema y le recuerda todo lo que esta le dedicó hace unos días. Chabelita Pantoja fue especialmente dura con él porque ya no podía más.

Chabelita ya no siente dolor, ahora está enfadada. «Lo primero es que reconoce que me debe dinero. Yo nunca he dicho la cantidad ni nada. No es esa cantidad, es más de esa cantidad», empezaba diciendo indignada por las palabras de su hermano acerca del dinero que este le debe. Pero va más allá: «Tiene el descaro de decirme que no me lo va a devolver. Ese dinero es mío, es de tu sobrino, al que tanto quieres… si tú dices que vives cómodamente… pues dame el dinero porque yo sí que lo necesito. Me parece surrealista. Me duele por la manera en la que lo dice, diciendo que no le da la gana de devolvérmelo», continuaba diciendo.

«Es una persona despreciable, me humilla», declara rotunda ella

Y Chabelita Pantoja se atreve a definirlo como nunca antes lo había hecho: «Es una persona despreciable. Son una serie de cosas que no se arrepiente de hacerlas. No tiene que pasar nada para que no le perdone, ¿no os dais cuenta de que lo que vende es una mentira?», se pregunta consciente de que él solo se está retratando.

No ha querido dejar pasar la oportunidad de dirigirse a su hermano, porque ya no puede aguantar más sus ataques. Ha querido decir todo lo que piensa sobre él para que todos puedan saber la realidad: «No es una persona arrepentida. No vendas una cosa que es mentira. Mi padre y mi prima le acogen por pena. Me da miedo cómo va a terminar esta persona. No sabemos las consecuencias de esto», dice enfadada.

Y no duda en decirle lo que cree que debería de hacer: «Tiene que hacer examen de conciencia, pero no se arrepiente. Estoy indignada. El dolor se me ha pasado. Me humilla con el tema del dinero. No vayas con esa chulería porque no vas a llegar a ningún sitio. Te vas a quedar solo», termina declarando.