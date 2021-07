La tranquilidad de Iker Casillas durante sus vacaciones estivales en el municipio abulense de Navalacruz se ha visto interrumpida por un equipo de ‘Socialité’. El programa de María Patiño ha acudido al pueblo del exguardameta para tomar algunas imágenes de este, algo que terminaba enfadándole por completo. «Iker Casillas pierde los papeles y se encara con un equipo de #Socialité475 💥 Arrancamos», anunciaba este mismo sábado el espacio de Mediaset. La respuesta del exfutbolista no se ha hecho esperar.

Con sorna y cierta guasa ha contestado a través de su perfil de Twitter: «Un poco más y me vuelvo loco!! Saco cuchillos!! Bazucas!! Tanques!! Cazas!! Misiles!! En fin… #FelizFinDeSemana a todos!!. Incluido a vosotros, Socialité». Un comentario repleto de ironía que concluía de la siguiente manera: «Me gusta vuestro programa…».

Todo como consecuencia de las imágenes que captaban un día antes donde se le veía muy molesto al ver a una reportera durante sus vacaciones. La periodista realizaba ciertas preguntas que despertaban su malestar: «No tengo ganas ni de enfadarme un poco», comenzaba diciéndole. «Si me haces siete preguntas seguidas me mosquea bastante. Tonto no soy». Tras ver que los intentos del equipo no cesaban, saltaba con este comentario: «Escucha, ¿me estáis tomando el pelo?».

Iker también se acercaba al cámara a quien le espetaba: «¿Tú cuántos años tienes?, porque yo tengo cuarenta». Un comentario al que no ha dudado en contestar la propia María Patiño: «Fíjate que si hablamos de edad aquí la que supera años soy yo. Si la fuerza está en la edad, me voy a poner seria porque la que tiene 49 años soy yo, a punto de cumplir 50».

«Estamos siendo vistos a nivel mundial»

Poco después durante una conexión en directo que ha realizado el programa con el pueblo de Iker, él también aprovechaba para retransmitir ciertas imágenes a través de sus redes sociales. Lo hacía mostrando a sus seguidores a la reportera que se encontraba realizando su trabajo. «Gracias a Iker Casillas estamos siendo vistos a nivel internacional hasta en Abu Dabi», afirmaba la presentadora. Aprovechaba para mandar un beso: «Estamos siendo vistos a nivel mundial». También se dejaba ver muy molesta con ciertos comentarios como el que ha hecho Gerard Piqué quien ha afirmado «estar disfrutando»: «Este es el nivel. El alentar este tipo de situaciones complicadas».

Este sábado Iker Casillas ha evitado entrar en ninguna polémica. Eso sí, ha plantado las preguntas de la reportera tirando de humor. No ha dudado en regatear al equipo del programa evitando contestar y lo hacía fingiendo estar afónico. El que fuera portero del Real Madrid añadía que no tenía voz para poder responder en ese momento. «Ayer fue desagradable con nosotros, pero hoy ha sido muy correcto y muy amable, él sí», aseguraba la periodista.