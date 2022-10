La relación entre Gerard Piqué y Shakira ya es pasado. Sin embargo, han pasado pocas semanas desde que se conociera el triste desenlace y vamos conociendo aspectos nuevos de esta ruptura. La cantante no ha dudado en sacar un nuevo tema, ‘Monotonía’, junto a Ozuna, donde habla de las consecuencias que le llevaron a romper la relación con el padre de sus hijos. «No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía», detalla ella en este tema, que promete ser un éxito.

Después de la publicación de este nuevo single de la cantante, había que saber qué piensa su expareja, Gerard Piqué, de la letra. El reportero, que no sabía si este ha escuchado la canción, no ha dudado en hacerle saber algunas contundentes frases de este tema para ver cómo reaccionaba. Como viene siendo habitual en el futbolista en los últimos meses, este ha preferido no decir nada, pero ¿cómo ha reaccionado Piqué? ¡Dale al play y compruébalo tú mismo!

Vídeo: Europa Press.