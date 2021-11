La reacción del ex de Juls Janeiro, Brayan Mejía, cuando se le pregunta por la presunta orden de alejamiento

La historia de Juls Janeiro y el que era su pareja, Brayan Mejía, no ha tenido ni mucho menos el final esperado. La relación no solo se rompió, sino que además ha terminado en los juzgados. Después de protagonizar un tenso altercado en el que Juls intentó defender a su pareja actual frente a su ex, la joven acabó en el suelo con supuestamente varias contusiones. Ella denunció y el juicio es inminente entre ellos, siendo una incógnita cómo se encuentran ambos en esta ardua situación legal. Mientras la hija de Jesulín Janeiro y María José Campanario permanece en silencio, Brayan ha sido preguntado y su reacción podrás verla en el vídeo que incluimos en este artículo.

El futbolista de momento no quiere romper su silencio sobre el problema legal al que se enfrenta. Lo que sí se ha conocido es el temor que tiene Julia Janeiro de estar sola en la capital, de hecho, su madre se ha mudado a Madrid para estar junto a ella y apoyarla en el que es su momento más complicado. El periodista Kike Calleja explicó hace algunos días que vivía atemorizada tras su ruptura: «Ella asegura que su relación ha sido un infierno. Brayan le amenaza con quitarle el gato y hablar en televisión sobre su familia». Tal ha sido el vendaval que incluso no sale de casa, pues se siente perseguida.

No está siendo fácil para ninguno capear el temporal. El entorno de Julia Janeiro intenta cerrar filas y no dar declaraciones al respecto al ser un asunto tremendamente delicado. Fue el día 4 de noviembre cuando se interpuso esta orden en un auto y así lo ha explicado el abogado de Juls a ‘Vanitatis’: «Hay una agresión y por eso la denuncia va por el juzgado de violencia de género. Los hechos se producen el día 31 y fuera de la discoteca. Hemos pedido como prueba las cámaras del local. Lo que no sabemos es si la visión llega al lugar donde se produce la agresión. Julia interviene porque Álex no se defiende y es cuando recibe un empujón y cae al suelo».

Fue hace tan solo unos días cuando en la revista SEMANA te mostramos las fotografías exclusivas en las que se ve Julia Janeiro tras interponer una denuncia contra su ex. La hija del torero se desplazó a los juzgados de Getafe acompañada de sus abogados, donde además aportó un parte de lesiones tras el grave incidente que vivió con su ex. En todo momento se la pudo ver seria y preocupada y es que para ella está siendo muy difícil pasar página al haber vivido un desagradable incidente con el que fue su pareja. Julia Janeiro cuenta con el apoyo de su actual pareja, el también futbolista Álex Balboa y de su familia, que está muy pendiente de ella, dadas las circunstancias.